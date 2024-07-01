Хозяева двух забавных крыс научили их управлять миниатюрными автомобилями

Супруги из Британии, у которых дома живет пара ручных крыс, в какой-то момент обнаружили, что оба животных неожиданно ловко усваивают новые навыки, например рукопожатие, а также разгадывают головоломки, предназначенные для собак. Из этого получился интересный трюк, который уже ранее делали ученые в лаборатории с помощью специальных методов, но на этот раз все ограничилось домашним обучением.

Как это было

Владельцев зовут Шон Стивенс-Уэйл и Кендал Кроуфорд. Они попросили отца Кендал построить для крыс маленькие электромобили с педалями, размер который сопоставим с размером крысиных лапок. Эти педали позволяют ехать вперед и поворачивать влево или вправо.

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Животных зовут Кузко и Кронк. В первый же день они научились нажимать среднюю педаль, чтобы двигаться вперед, поэтому хозяева решили научить их поворачивать влево и вправо, что крысы освоили за неделю.

Теперь животные могут ездить по гостиной в произвольном порядке, чтобы добраться до человека, который держит в руках лакомство. Если они застряли, то знают, как развернуть транспортное средство, чтобы поехать в нужном направлении.

Персонализированные крысиные автомобили Кузко и Кронка выглядят как маленькие аквариумы, декорированы под такси, и имеют работающие фары и задние фонари. Крысы могут запрыгивать и выпрыгивать из них по собственному желанию, поскольку сзади нет никакой перегородки.

Впереди перегородка есть и она имеет небольшую прорезь, чтобы крысы могли хватать свою награду, когда достигли цели.

Умные крысы

Кендал Кроуфорд говорит, что они нашли обеих крыс в приюте, куда пришли, чтобы взять какую-то домашнюю зверушку. На тот момент они еще не определились, кого именно хотят, и тут увидели этих двух, которые выглядели как "крысы, которых можно найти в канализации". Однако они выглядели очень дружественными, будто прикипели друг к другу, поэтому супруги решили забрать обоих.



Оба автомобиля / Кадр из сюжета CTV News

Хозяева говорят, что животные уже давно адаптировались к новому дому и чувствуют себя очень хорошо.