Apple тестирует аж 4 дизайна своих будущих умных очков

Apple готовит масштабный запуск своего первого продукта в категории умных очков, пытаясь составить конкуренцию успешному сотрудничеству Meta и Ray-Ban. По данным отраслевых источников, компания сейчас тестирует сразу четыре разных варианта дизайна оправ, чтобы удовлетворить вкусы как можно более широкой аудитории.

Чем Apple планирует удивить рынок умных очков?

Среди вариантов, проходящих испытания, есть большая прямоугольная оправа, напоминающая классическую модель Wayfarer, а также более изящный, тонкий прямоугольный дизайн, подобный тому, который обычно носит генеральный директор компании Тим Кук. Кроме этого, разрабатываются две версии с округлыми формами – большая и меньшая овальные или круглые оправы, пишет Neowin.

Внутреннее кодовое название проекта – N50. В отличие от гарнитуры Vision Pro, эти очки не будут иметь встроенных дисплеев. Зато основной акцент сделан на легкости, стиле и функциональности. Для производства планируют использовать высококачественный ацетат, что должно придать устройству премиального вида и ощущения.

Цветовая палитра также обещает быть разнообразной: на этапе тестирования находятся черный, морской синий и светло-коричневый оттенки.

Одной из ключевых особенностей очков станет уникальная система камер, сообщает Bloomberg. Apple рассматривает возможность использования вертикально ориентированных овальных линз с подсветкой вокруг них. Такой подход поможет сделать гаджет мгновенно узнаваемым и отличить его от конкурентов.

Очки будут оснащены микрофонами и динамиками, что позволит пользователям принимать телефонные звонки, слушать оповещения и наслаждаться музыкой.

Об искусственном интеллекте не забыли

Важной частью стратегии является внедрение мультимодального искусственного интеллекта. Очки будут работать на базе значительно обновленной Siri, которая должна появиться в операционной системе iOS 27. Благодаря системе компьютерного зрения Siri сможет понимать, что именно видит пользователь, и предоставлять соответствующие подсказки, например, маршруты на картах или визуальные напоминания.

Умные очки станут частью новой триады устройств с искусственным интеллектом от Apple, в которую также войдут обновленные наушники AirPods и специальный кулон со встроенной камерой, пишет 9to5mac.

В отличие от Meta, которая сотрудничает с компанией EssilorLuxottica для создания оправ, Apple стремится к полной вертикальной интеграции, разрабатывая дизайн самостоятельно. Компания планирует максимально использовать преимущества собственной экосистемы для удобного редактирования и распространения снятого контента через iPhone.

Когда ждать новинку?

Ожидается, что Apple может официально анонсировать новинку в конце 2026 или в начале 2027 года, отмечает Engadget. Начало массовых поставок и продаж запланировано на 2027 год.

Хотя рынок умных очков все еще находится на начальной стадии, он демонстрирует стремительный рост – на 139 процентов за последний год, что делает это направление чрезвычайно перспективным для Apple.