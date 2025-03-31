Samsung представила холодильник, который поможет найти потерянный смартфон с помощью ИИ

Samsung продолжает внедрять технологии искусственного интеллекта не только в смартфоны и умные часы, но и в бытовую технику. Компания представила новую линейку устройств Bespoke AI, включающую холодильник, пылесос и стиральную машину с улучшенным голосовым помощником Bixby.

Новые холодильники Samsung оснащены 9-дюймовым дисплеем и способны взаимодействовать с другими устройствами, рассказывает 24 Канал.

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Для использования Bixby не обязательно касаться экрана, поскольку он способен распознавать речь пользователя. То есть для того, чтобы найти телефон достаточно сказать: "Эй, Bixby, найди мой телефон".

Помощник, распознавая голоса членов семьи, осуществит исходящий звонок, помогая владельцу найти смартфон. Кроме того, холодильник интегрируется с умным домом и может управлять кондиционером или автоматическими шторами. В будущем функциональность Bixby будет расширена.



Bespoke AI Jet Ultra / Samsung

Еще одной новинкой, представленной на мероприятии Samsung в Сеуле, стал беспроводной пылесос Bespoke AI Jet Ultra стоимостью 1099 долларов. Он получил LCD-дисплей, который, кроме стандартного отображения уровня мощности и заряда аккумулятора, может сообщать о входящих звонках и сообщениях со смартфона.

Пылесос оснащен автоматической зарядной станцией, имеет мощность всасывания 400 Вт и работает без подзарядки до 100 минут.



Bespoke AI Laundry Vented Combo / Фото Samsung

Также Samsung добавила сенсорные экраны к своим стиральным машинам и сушилкам. Новая стиральная машина Bespoke AI Laundry Vented Combo стоимостью 3099 долларов получила 7-дюймовый LCD-экран, позволяющий отвечать на телефонные звонки. Устройство может автоматически дозировать моющее средство и открывать крышку после завершения стирки.

ИИ в бытовой технике Samsung

В целом Samsung расширила возможность принимать звонки через бытовую технику на всю серию устройств Bespoke AI. На CES ранее в этом году компания продемонстрировала панель управления AI Home на различных устройствах, включая холодильники и настенные духовки.

Функция поддерживается на смартфонах Android и iOS, но требует учетной записи Samsung и приложения SmartThings.

Дисплеи AI Home 7 и 9 дюймов встроены во флагманскую умную технику, например холодильники Family Hub. Однако компания также выпускает модели с экранами 21,5 и 32 дюйма, позволяющие запускать больше приложений, в частности Samsung TV и TikTok.

Эти дисплеи служат не только панелями управления самими устройствами, но и интегрируются с другой техникой Samsung, используя искусственный интеллект.