Нові холодильники Samsung оснащені 9-дюймовим дисплеєм і здатні взаємодіяти з іншими пристроями, розповідає 24 Канал.

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Для використання Bixby не обов’язково торкатися екрана, оскільки він здатен розпізнавати мову користувача. Тобто для того, щоб знайти телефон достатньо сказати: "Гей, Bixby, знайди мій телефон".

Помічник, розпізнаючи голоси членів сім’ї, здійснить вихідний дзвінок, допомагаючи власнику знайти смартфон. Крім того, холодильник інтегрується з розумним будинком і може керувати кондиціонером чи автоматичними шторами. У майбутньому функціональність Bixby буде розширена.



Bespoke AI Jet Ultra / Samsung

Ще однією новинкою, представленою на заході Samsung у Сеулі, став бездротовий пилосос Bespoke AI Jet Ultra вартістю 1099 доларів. Він отримав LCD-дисплей, який, окрім стандартного відображення рівня потужності та заряду акумулятора, може повідомляти про вхідні дзвінки та повідомлення зі смартфона.

Пилосос оснащений автоматичною зарядною станцією, має потужність всмоктування 400 Вт і працює без підзарядки до 100 хвилин.



Bespoke AI Laundry Vented Combo / Фото Samsung

Також Samsung додала сенсорні екрани до своїх пральних машин і сушарок. Нова пральна машина Bespoke AI Laundry Vented Combo вартістю 3099 доларів отримала 7-дюймовий LCD-екран, що дозволяє відповідати на телефонні дзвінки. Пристрій може автоматично дозувати мийний засіб і відкривати кришку після завершення прання.

ШІ в побутовій техніці Samsung

Загалом Samsung розширила можливість приймати дзвінки через побутову техніку на всю серію пристроїв Bespoke AI. На CES раніше цього року компанія продемонструвала панель керування AI Home на різних пристроях, включаючи холодильники та настінні духовки.

Важливо! Функція підтримується на смартфонах Android та iOS, але вимагає облікового запису Samsung і застосунку SmartThings.

Дисплеї AI Home 7 і 9 дюймів вбудовані у флагманську розумну техніку, наприклад холодильники Family Hub. Проте компанія також випускає моделі з екранами 21,5 і 32 дюйми, що дають змогу запускати більше застосунків, зокрема Samsung TV і TikTok.

Ці дисплеї слугують не лише панелями керування самими пристроями, а й інтегруються з іншою технікою Samsung, використовуючи штучний інтелект.