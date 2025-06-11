Пока учебные заведения по всему миру борются с ИИ, университет в США сделал его обязательным

В то время как многие университеты пытаются ограничить применение искусственного интеллекта в учебном процессе, Университет штата Огайо пошел в противоположном направлении – теперь использование ИИ является обязательной частью образования.

Искусственный интеллект в обучении

Университет штата Огайо объявил о запуске инициативы AI Fluency, которая обязывает всех студентов использовать искусственный интеллект в обучении уже с осеннего семестра. По словам исполнительного вице-президента и проректора Рави Белламконды, это не просто технический навык, а новая "языковая компетентность". Студенты должны одинаково хорошо ориентироваться как в своей основной специальности, так и в инструментах ИИ, что, по мнению администрации, готовит их к будущему лидерству в выбранной области, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление учебного заведения.

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Несмотря на длительные споры вокруг роли ИИ в образовании, университет решил не избегать новых технологий, а наоборот – сделать их частью учебного процесса. Вместо запретов, в кампусе активно обучают тому, как грамотно и эффективно применять искусственный интеллект.

Преподаватели уже воплощают новый подход в практику. Стивен Браун, доцент кафедры философии, рассказал о положительном опыте: студенты, которые создавали работы с помощью ИИ, демонстрировали не только интерес, но и креативность. В частности, он отметил эссе о карме, которое до сих пор является его любимой работой.

Браун позволяет ученикам экспериментировать с инструментами ИИ для написания текстов и философских диалогов на спорные темы. По его словам, игнорировать такие технологии в образовательной среде – это стратегическая ошибка: ИИ уже стал одним из самых мощных средств самообразования, и педагоги должны адаптироваться к новой реальности.

Несмотря на риски, университеты поддерживают ИИ

Университет штата Огайо – не единственный, кто интегрирует искусственный интеллект в учебные программы. Например, Университет Дьюка предоставил студентам неограниченный доступ к ChatGPT, а также запустил собственный инструмент DukeGPT. Студенты воспринимают эти нововведения с энтузиазмом.

Впрочем, быстрое внедрение ИИ вызывает вопросы. Среди проблем – склонность больших языковых моделей к ошибкам, отсутствие глубоких знаний в узких специальностях и недостаток долгосрочных доказательств пользы таких инструментов в обучении. Исследования показывают, что постоянное использование ИИ может негативно влиять на память, оценки и критическое мышление. Поэтому в этом плане нужно быть очень осторожным, чтобы вред не превысил пользу.

Обязательные курсы по ИИ для всех студентов

Начиная с осени 2025 года, все студенты Университета штата Огайо обязаны пройти курс по изучению ИИ. Программа адаптирована к специальностям: будущие учителя, например, должны создать план урока с помощью ИИ, проанализировать его, внести правки и написать рефлексивное эссе о своем опыте. Таким образом, университет пытается научить студентов не только использовать инструменты, которые делают работу вместо них, но и критически осмысливать их влияние.

Политика штата Огайо может сформировать новую образовательную среду, где ИИ будет восприниматься не как угроза или обман, а как часть профессиональной подготовки – несмотря на то, что сама технология еще далека от совершенства.