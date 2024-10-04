Один из крупнейших в мире архивов климатических данных, возможно, был разрушен

Национальный центр экологической информации США уже несколько дней находится в офлайне, поскольку ураган Хелен прошелся по региону, где тот расположен. Сайт и сам архив данных недоступны с воскресенья, как заметил климатический журналист Майкл Томас.

Что происходит

Офис архива расположен в Эшвилле, который пострадал от урагана больше всех. Шторм достиг четвертой категории, вызывая разрушения домов и наводнения, достигающие крыш, а также изолируя людей, которые не эвакуировались, без света, связи и других базовых потребностей.

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Судя по имеющимся в сети данным, сайт NCEI отключился вечером 27 сентября, примерно в то время, когда шторм достиг Эшвилля. Руководитель отдела стандартов и оценки в чикагском офисе NCEI, сообщил, что федеральное здание, где базируется агентство, закрыто, но все последствия точно неизвестны.

Команда Национального центра экологической информации NOAA все еще работает над тем, чтобы найти всех своих сотрудников и персонал, однако это сложно из-за отсутствия надежной телефонной и интернет-связи. Даже те, кто находится в физической безопасности, как правило, не имеют электричества, воды или связи,

– говорит он.

Провайдер сетевых услуг NCEI также не работает. Вероятно, пройдет несколько дней, прежде чем он будет восстановлен. Этот факт вполне может быть главной причиной отсутствия архива в сети, но поскольку никто сейчас не может сказать ничего точно, остается вероятность, что здание было затоплено вместе с серверами или повреждено ураганом.

Архив NCEI содержит более 60 петабайтов данных за многие годы. Он собирает их из самых разнообразных источников, включая прогнозы и климатические модели, спутники, океанские буи, дистанционно управляемые подводные аппараты и метеорологические шары, а сфера его применения охватывает от дна океана до поверхности Солнца. Это полезно для исследователей, но также используется на практике рыбаками, фермерами, производителями и транспортной отраслью. Судя по всему, их данными также пользуется Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), благодаря чему мы можем узнавать о космической погоде, магнитные бури, вспышки на Солнце и прочее.

NCEI также размещает и управляет Мировыми центрами и службами данных по геофизике, метеорологии, океанографии и палеоклиматологии, которые "собирают, каталогизируют и архивируют коллекции данных по конкретным дисциплинам, а также разрабатывают продукты и приложения, предназначенные для удовлетворения информационных потребностей менеджеров ресурсов, политиков, исследователей, педагогов и широкой общественности во всем мире". Так свою работу описывает сама организация на своем сайте, который сейчас можно найти только в архиве интернета, но не в онлайне.

Сколько времени понадобится на выяснение всех обстоятельств, а затем на преодоление последствий, пока никто сказать не может.