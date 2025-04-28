Стандарту USB 2․0 исполнилось 25 лет: технология, изменившая мир, до сих пор популярна

25 лет назад мир увидел USB 2.0 – стандарт, который сделал подключение устройств быстрым, удобным и универсальным. Благодаря ему скорость передачи данных достигла 480 Мбит/с, что в 40 раз больше, чем у USB 1.1, и даже немного превышало скорость популярного в то время разъема Apple FireWire 400.

Внедрение USB 2.0 было дешевле, что способствовало его популярности среди производителей материнских плат, рассказывает 24 Канал. Однако путь к массовому внедрению стандарта занял несколько лет.

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Первые компьютеры с поддержкой USB 2.0 появились только в 2002 году благодаря чипсетам компании VIA (VT8235). Apple добавила поддержку в свои Mac в 2003 году, а Intel – одна из компаний, стоявшая у истоков USB, – ввела ее только в 2004-м.

Начало было довольно сложным, ведь часто не хватало драйверов и поддержки в операционных системах. Ситуация начала улучшаться с выходом обновлений для Windows.

Полная поддержка USB 2.0 в Windows XP появилась только после Service Pack 1 в августе 2002 года, а Windows 2000 получила ее в 2003-м. Более старые Windows 95 и 98 так и не получили полной совместимости, хотя Windows 98 SE позволяла использовать сторонние драйверы.



Эволюция USB / Фото dtptips

Главным преимуществом USB 2.0 стало замещение громоздких параллельных и последовательных портов, которые обеспечивали скорость передачи только 20 Мбит/с и 256 Кбит/с соответственно. Новый стандарт предлагал не только более высокую скорость, но и компактность и возможность "горячего" подключения устройств, что сделало его идеальным выбором для принтеров, сканеров, флешек и другой периферии.

Производители быстро оценили преимущества USB 2.0 благодаря его низкой стоимости лицензирования, универсальности и простоте интеграции. Впоследствии появились компактные версии разъемов USB Mini и Micro, что открыли путь для использования технологии в смартфонах и планшетах. Фактически USB 2.0 стал мостиком между эрой громоздких кабелей и современной компактной электроникой.



Различные форматы USB / Фото metabee

Сегодня максимальная скорость USB достигла 80 Гбит/с в стандарте USB4 v2.0, однако "долгожитель" USB 2.0 до сих пор пользуется спросом. Он активно используется в мышах, клавиатурах и даже в новом бюджетном iPhone 16e, что подтверждает: для многих устройств надежность и доступность важнее гигабитных скоростей. Эксперты уверены, что даже спустя четверть века USB 2.0 ещё долго будет оставаться популярным.