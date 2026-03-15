Если старый компьютер тормозит: пять способов вернуть ему скорость

Новый компьютер стоит дорого, особенно в период дефицита комплектующих. Но медленная работа старого ПК не всегда означает, что его пора списывать. Часто проблему можно решить без больших затрат – достаточно нескольких правильных шагов, от очистки системы до изменения способа использования.

Если старый компьютер начал работать медленно, не спешите покупать новый. Во многих случаях производительность можно существенно повысить простыми и недорогими способами. Об этом пишет PCworld.

Можно ли вернуть скорость старому компьютеру?

Очистите автозапуск. Отключите программы, которые автоматически запускаются вместе с системой. Оставьте только необходимые службы – например, антивирус. Это ускорит загрузку Windows и уменьшит нагрузку на ресурсы.

Удалите лишние программы и проверьте ПК на вирусы. Деинсталлируйте софт, которым не пользуетесь. Многие программы работают в фоне и замедляют систему. Одновременно выполните полное антивирусное сканирование.

Почистите компьютер от пыли. Перегрев из-за загрязненной системы охлаждения заставляет процессор и видеокарту снижать скорость. Как пишет HP, очистка вентиляторов и радиаторов часто дает заметный прирост производительности.

Переустановите операционную систему. Со временем Windows накапливает ошибки, временные файлы и остатки старых программ. "Чистая" инсталляция возвращает системе быстродействие, близкое к изначальному.

Установите SSD вместо жесткого диска. Если компьютер до сих пор работает на HDD, переход на твердотельный накопитель станет самым ощутимым апгрейдом. Ускорятся запуск системы, программ и копирование файлов