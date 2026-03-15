Якщо старий комп’ютер почав працювати повільно, не поспішайте купувати новий. У багатьох випадках продуктивність можна суттєво підвищити простими й недорогими способами. Про це пише PCworld.

Дивіться також Що означає таємничий отвір збоку ноутбука, який ніхто не використовує

Чи можна повернути швидкість старому комп’ютеру?

Очистіть автозапуск. Вимкніть програми, які автоматично запускаються разом із системою. Залиште лише необхідні служби – наприклад, антивірус. Це прискорить завантаження Windows і зменшить навантаження на ресурси.

Видаліть зайві програми та перевірте ПК на віруси. Деинсталюйте софт, яким не користуєтеся. Багато програм працюють у фоні й сповільнюють систему. Одночасно виконайте повне антивірусне сканування.

Почистіть комп’ютер від пилу. Перегрів через забруднену систему охолодження змушує процесор і відеокарту знижувати швидкість. Як пише HP, очищення вентиляторів і радіаторів часто дає помітний приріст продуктивності.

Перевстановіть операційну систему. З часом Windows накопичує помилки, тимчасові файли та залишки старих програм. "Чиста" інсталяція повертає системі швидкодію, близьку до початкової.

Встановіть SSD замість жорсткого диска. Якщо комп’ютер досі працює на HDD, перехід на твердотільний накопичувач стане найвідчутнішим апгрейдом. Прискоряться запуск системи, програм і копіювання файлів