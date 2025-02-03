Астронавтка NASA побила рекорд по самому долгому пребыванию в открытом космосе

Американка Суни Уильямс побила рекорд выхода в открытый космос среди женщин, пока устраняла неисправное оборудование для радиосвязи на Международной космической станции. Речь идет не о длительном разовом выходе за пределы МКС, а об общем времени пребывания в космосе в течение всей ее карьеры.

Детали

Суни Уильямс вместе с Бутчем Уилмором не сходит с новостных заголовков с тех пор, как застряла на МКС после поломки космического корабля Boeing Starliner. Ее миссия должна была длиться всего восемь дней, но растянулась на восемь месяцев, и это еще даже не конец. Уильямс взяла на себя управление станцией, а теперь лично вышла за ее пределы, чтобы провести ремонт, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление NASA.

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Как сообщает космическое агентство, Уильямс и Уилмор вышли в открытый космос вместе. 30 января они провели за пределами МКС 5,5 часа. Это был 274 выход экипажа в целом, девятый выход для Суни Уильямс и пятый для Бутча Уилмора.

Уильямс превзошла рекорд бывшей астронавтки NASA Пегги Уитсон по общему времени выхода женщины в открытый космос. Теперь у нее 62 часа и 6 минут общего времени и является четвертой в списке NASA за все время.

Что интересно, Суни Уильямс уже устанавливала такой рекорд ранее. В 2017 году она впервые получила звание рекордсменки, но потом ее обошла Пегги Уитсон. Теперь они снова поменялись местами и Уитсон оказалась на втором месте, хотя пока удерживает мировой рекорд по количеству выходов в открытый космос, осуществленных женщинами – 10 раз.

Целью выхода в открытый космос, однако, не было установление нового рекорда. Среди прочего, перед астронавтами стояла задача снять блок радиосвязи и собрать микробиологические образцы извне МКС, чтобы выяснить, выпускает ли станция микроорганизмы в космос, и выживают ли эти микробы на внешней поверхности станции. Другие астронавты во время предыдущих выходов в открытый космос пытались и не смогли вернуть неисправную сеть радиосвязи, но Уильямсу и Уилмору это удалось, даже несмотря на то, что задача заняла больше времени, чем запланированные три часа.

Уильямс и Уилмор вернутся в конце марта или в начале апреля на корабле SpaceX Dragon, если все пойдет по плану.