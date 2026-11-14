Журнальный столик в нью-йоркской квартире оказался полом императора Калигулы

Как из пола сделали стол

Итальянский эксперт по древнему мрамору Дарио дель Буфало не поверил собственным ушам, когда услышал об этом. Он лично поместил в книгу фото мозаики, которая исчезла несколько десятилетий назад. Когда-то она украшала плавучий дворец римского императора Калигулы, а теперь оказалась журнальным столиком в частной квартире, пишет Daily Galaxy.

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В ювелирном магазине Bulgari на Пятой авеню проходило мероприятие. Это была лекция и автограф-сессия книги о порфире. Так называют пурпурно-красный камень с вкраплениями кристаллов, который римские императоры ценили больше, чем почти любые другие материалы.

За соседним столиком сидела Хелен Фиоратти, продавщица антиквариата из Нью-Йорка. Рядом с ней – молодой человек в странной шляпе. В какой-то момент Дарио дель Буфало услышал, как этот мужчина говорит Гелен Фиоратти: "О, Гелен, смотри, это твоя мозаика". Он увидел фото мозаичного пола Калигулы на вот той самой картинке из книги.

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Дель Буфало поспешно завершил автограф, нашел Фиоратти и ее спутника и наконец услышал подтверждение: мозаика действительно служит столиком в квартире Хелен на Парк-авеню.

Фиоратти и ее муж Нерео, журналист, купили изделие у аристократической итальянской семьи в 1960-х годах. Они установили его на подставку, поставили в гостиной и хранили там около 45 лет.

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"Это была наша любимая вещь"– прокомментировала Хелен Фиоратти позже в беседе с The New York Times.

То, как именно власти впервые узнали о мозаике, до сих пор остается предметом споров. По одной из версий, дель Буфало сообщил об этом следователям после встречи на презентации. Фиоратти высказала другое предположение в беседе с NBC News: итальянская полиция могла опознать столик на фотографиях ее квартиры, которые годами ранее появились в журнале Architectural Digest.

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Спустя два тысячелетия после того, как она служила полом на корабле римского императора, и десятилетие после ее таинственного исчезновения, эта мозаика вернулась в Италию / Фото Министерства культурного наследия, деятельности и туризма

Плавучие дворцы Калигулы

Почти 2 тысячи лет назад мозаика находилась в гораздо более удивительном окружении. На озере Геми, небольшом вулканическом водоеме примерно в 30 километрах к юго-востоку от Рима, стояли два огромных корабля, заказанных Калигулой. Император, которого древние авторы описывали как жестокого и нестабильного, правил с 37 по 41 год нашей эры.

Ни одно из судов не предназначалось для обычного плавания. Широкие и плоские, длиной примерно 70 и 73 метра, они были плавучими дворцами для спокойных вод озера. Одно из них было длиной примерно как Airbus A380.

Фотография одного из двух римских кораблей, поднятых с озера Неми, сделана в 1930 году / Фото находится в Суспильном достоянии / The New York Times

Древние свидетельства упоминают о садах, банях и проточной воде на борту. Даже трубы несли императорский отпечаток: на свинцовых трубах было выгравировано его официальное имя – Гай Цезарь Август Германик.

Палубы покрывал изысканный пол из тщательно подогнанного камня. Панель, которую впоследствии нашли на Манхэттене, представляет собой геометрический узор из зеленого и белого мрамора и порфира площадью примерно 0,4 квадратного метра. Археолог Родольфо Ланчиани в 1890-х годах писал, что пол был уложен из каменных дисков толщиной не больше серебряного доллара.

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После убийства Калигулы в 41 году нашей эры корабли затопили, возможно, чтобы стереть память о его правлении. Веками они лежали в иле на дне. В XV веке архитектор эпохи Возрождения Леон Баттиста Альберти безуспешно пытался поднять их на поверхность. Водолазы начали извлекать обломки в 1895 году.

Полностью корабли подняли только в XX веке. Бенито Муссолини, который восхищался Калигулой, в конце 1920-х годов приказал осушить часть озера. К 1932 году оба корпуса были извлечены, а на берегу построили музей для судов и найденных сокровищ.

Над водой корабли просуществовали недолго. В 1944 году, во время Второй мировой войны, в музее вспыхнул пожар, который почти полностью уничтожил античные суда. Причина до сих пор вызывает споры: жители Хеми обвиняют отступавших немецких солдат, а по другим версиям, к этому могут быть причастны партизаны.

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Мозаика из Мангеттена не имела следов огня. Следователи предполагают, что ее вывезли из музея до пожара или ее вообще никогда там не выставляли. По второму сценарию изделие после поднятия с озера осталось в частных руках. Как он попал в аристократическую семью, которая продала его Фиоратти, так и не установили.

Фиоратти утверждали, что продажу организовал итальянский полицейский, известный розыском произведений искусства, награбленных нацистами.

Это была невинная покупка– заявила Хелен Фиоратти в беседе с The New York Times.

С Парк-авеню обратно в Хэми

Прокуратура Манхэттена иначе оценила право владения мозаикой. Следователи изъяли ее как похищенное имущество и организовали возвращение в Италию вместе с двумя другими древними артефактами. Никому из Фиоратти не предъявили обвинений, а супруги решили не оспаривать изъятие.

В Италии мозаика нуждалась в внимании реставраторов. Они очистили ее от следов многолетнего домашнего использования, в частности от пятен кофе, чая и ваз с цветами. В 2021 году отреставрированную мозаику выставили в Музее римских кораблей в Геми, в нескольких шагах от озера, где почти 2 тысячи лет назад затонули императорские суда.

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Мэр Геми Альберто Бертуччи сказал, что мозаика дает представление о невероятной роскоши на борту кораблей Калигулы. Дель Буфало же почувствовал вину перед Фиоратти. В беседе с журналистами он рассказал, что ему было очень жаль женщину, хотя и настаивал, что музею не хватало лучшего экспоната.

Он уже изготовил точную копию древней мозаики. Замысел такой: сделать еще одну для Фиоратти, чтобы она могла установить ее на подставку в гостиной на Парк-авеню. Скульптор добавил, что тогда его душе станет немного легче.