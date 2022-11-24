Как максимально увеличить запас хода электромобилей зимой: советы от Ford
Источник:Electrek
Имея испытательный полигон в северном штате Мичиган, компания Ford Motor имеет возможность тестировать новейшие модели электромобилей даже в холодном климате с температурами до -40°C. Этот опыт она решила передать немногочисленным пока владельцам электрических пикапов F-150 Lightning, предложив ряд рекомендаций по эксплуатации таких машин зимой.
Как известно, литиевые аккумуляторы на холоде способны терять запас энергии, поэтому опубликованные ресурсом Electrek методические рекомендации Ford во многом сводятся к обеспечению комфортного для тяговой батареи режима подготовки к поездке.
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Хотя советы компании касаются именно F-150 Lightning, они во многом универсальны и пригодятся всем владельцам электромобилей, которые эксплуатируют их в зимних условиях при отрицательных температурах.
- Рекомендуется держать машину в гараже, а не на улице.
- Во время стоянки необходимо подключать пикап к зарядному устройству, поскольку это позволит как поддерживать заряд батареи на нужном уровне, так и не тратить его на обогрев батареи или салона.
- По возможности заранее включить прогрев батареи и салона машины, чтобы не тратить на эти нужды заряд тяговых аккумуляторов в пути.
- При обогреве салона в холодное время года необходимо отдавать приоритет подогреву руля и сидений как основным источникам тепла, не злоупотребляя режимами работы воздушного обогревателя, который сильнее тратит электроэнергию.
- При зарядке на придорожных зарядных станциях воздушный обогрев тоже необходимо ставить на минимум, чтобы больше электроэнергии за фиксированное время попадало в тяговую батарею.
- Ford настоятельно рекомендует автовладельцам после стоянки пикапа под открытым небом удалять снег с кузова машины, поскольку его излишки не только увеличивают массу, но и повышают аэродинамическое сопротивление.
- Слишком низкое давление в шинах способствует увеличению сопротивления при качении, поэтому его нужно поддерживать в нормальных пределах.
- Наконец, при движении по дорогам необходимо избегать перемещения на высоких скоростях, поскольку такой режим тратит больше электроэнергии.