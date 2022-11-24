Як відомо, літієві акумулятори на холоді здатні втрачати запас енергії, тому опубліковані ресурсом Electrek методичні рекомендації Ford багато в чому зводяться до забезпечення комфортного для тягової батареї режиму підготовки до поїздки.
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Хоч поради компанії стосуються конкретно F-150 Lightning, вони багато в чому універсальні і стануть у пригоді всім власникам електромобілів, які експлуатують їх у зимових умовах за негативних температур.
- Рекомендується тримати машину в гаражі, а не на вулиці.
- Під час стоянки потрібно підключати пікап до зарядного пристрою, оскільки це дасть змогу як підтримувати заряд батареї на потрібному рівні, так і не витрачати його на обігрів батареї або салону.
- За можливості заздалегідь увімкнути прогрівання батареї та салону машини, щоб не витрачати на ці потреби заряд тягових акумуляторів у дорозі.
- Під час обігріву салону в холодну пору року необхідно віддавати пріоритет підігріву керма і сидінь як основним джерелам тепла, не зловживаючи режимами роботи повітряного обігрівача, який сильніше витрачає електроенергію.
- Під час зарядки на придорожніх зарядних станціях повітряний обігрів теж необхідно ставити на мінімум, щоб більше електроенергії за фіксований час потрапляло в тягову батарею.
- Ford настійно рекомендує автовласникам після стоянки пікапа просто неба видаляти сніг із кузова машини, оскільки його надлишки не тільки збільшують масу, а й підвищують аеродинамічний опір.
- Занадто низький тиск у шинах сприяє збільшенню опору при коченні, тому його потрібно підтримувати в нормальних межах.
- Нарешті, під час руху дорогами необхідно уникати переміщення на високих швидкостях, оскільки такий режим витрачає більше електроенергії.