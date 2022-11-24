Як відомо, літієві акумулятори на холоді здатні втрачати запас енергії, тому опубліковані ресурсом Electrek методичні рекомендації Ford багато в чому зводяться до забезпечення комфортного для тягової батареї режиму підготовки до поїздки.

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Хоч поради компанії стосуються конкретно F-150 Lightning, вони багато в чому універсальні і стануть у пригоді всім власникам електромобілів, які експлуатують їх у зимових умовах за негативних температур.

Рекомендується тримати машину в гаражі, а не на вулиці.

Під час стоянки потрібно підключати пікап до зарядного пристрою, оскільки це дасть змогу як підтримувати заряд батареї на потрібному рівні, так і не витрачати його на обігрів батареї або салону.

За можливості заздалегідь увімкнути прогрівання батареї та салону машини, щоб не витрачати на ці потреби заряд тягових акумуляторів у дорозі.

Під час обігріву салону в холодну пору року необхідно віддавати пріоритет підігріву керма і сидінь як основним джерелам тепла, не зловживаючи режимами роботи повітряного обігрівача, який сильніше витрачає електроенергію.

Під час зарядки на придорожніх зарядних станціях повітряний обігрів теж необхідно ставити на мінімум, щоб більше електроенергії за фіксований час потрапляло в тягову батарею.

Ford настійно рекомендує автовласникам після стоянки пікапа просто неба видаляти сніг із кузова машини, оскільки його надлишки не тільки збільшують масу, а й підвищують аеродинамічний опір.

Занадто низький тиск у шинах сприяє збільшенню опору при коченні, тому його потрібно підтримувати в нормальних межах.

Нарешті, під час руху дорогами необхідно уникати переміщення на високих швидкостях, оскільки такий режим витрачає більше електроенергії.

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