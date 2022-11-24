Как известно, литиевые аккумуляторы на холоде способны терять запас энергии, поэтому опубликованные ресурсом Electrek методические рекомендации Ford во многом сводятся к обеспечению комфортного для тяговой батареи режима подготовки к поездке.

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Хотя советы компании касаются именно F-150 Lightning, они во многом универсальны и пригодятся всем владельцам электромобилей, которые эксплуатируют их в зимних условиях при отрицательных температурах.

Рекомендуется держать машину в гараже, а не на улице.

Во время стоянки необходимо подключать пикап к зарядному устройству, поскольку это позволит как поддерживать заряд батареи на нужном уровне, так и не тратить его на обогрев батареи или салона.

По возможности заранее включить прогрев батареи и салона машины, чтобы не тратить на эти нужды заряд тяговых аккумуляторов в пути.

При обогреве салона в холодное время года необходимо отдавать приоритет подогреву руля и сидений как основным источникам тепла, не злоупотребляя режимами работы воздушного обогревателя, который сильнее тратит электроэнергию.

При зарядке на придорожных зарядных станциях воздушный обогрев тоже необходимо ставить на минимум, чтобы больше электроэнергии за фиксированное время попадало в тяговую батарею.

Ford настоятельно рекомендует автовладельцам после стоянки пикапа под открытым небом удалять снег с кузова машины, поскольку его излишки не только увеличивают массу, но и повышают аэродинамическое сопротивление.

Слишком низкое давление в шинах способствует увеличению сопротивления при качении, поэтому его нужно поддерживать в нормальных пределах.

Наконец, при движении по дорогам необходимо избегать перемещения на высоких скоростях, поскольку такой режим тратит больше электроэнергии.

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