Как сохранить конфиденциальность в мессенджере и обезопасить собственные данные от мошенников

Сегодня личная безопасность в интернете распространяется и на мессенджеры, ведь здесь есть немало личной информации. Кроме того, злоумышленники обязательно используют связь с вами, чтобы получить конфиденциальные данные, поэтому нужно уметь защитить себя и лучше позаботиться об этом раньше времени.

Специально для читателей 24 Канала Viber поделилась актуальными советами по цифровой безопасности. Любую из функций мессенджера можно включать в дополнение к сквозному шифрованию, работающему по умолчанию не только для сообщений, но и для вызовов. Это означает, что любые чаты не хранятся на серверах компании, только на ваших устройствах.

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Это уже надежный барьер, защищающий вас от атак и возможного мошенничества, однако есть ряд дополнительных мер, которые вы можете предпринять, чтобы усилить свою безопасность.

Включите двухэтапную авторизацию

Функция защищает вашу учетную запись с помощью электронной почты и PIN-кода. С двухэтапной проверкой только вы сможете создать аккаунт Viber со своим номером телефона.

Как включить:

"Параметры"; "Конфиденциальность"; "Двухэтапная проверка".

Защитите важные чаты PIN-кодом

С этой функцией чат не отображается в общем списке. Его можно найти и открыть только по установленному PIN-коду. Если разблокированный телефон попадет к третьим лицам, защищенные чаты нельзя будет увидеть и прочитать.

Как включить на iOS:

Нажать на имя чата сверху экрана; "Скрыть этот контакт"; Задать PIN-код.

Как включить на Android:

Войти в чат;

Настройка (символ в виде трех точек сверху справа); "Информация о чате"; "Скрыть этот контакт"; Задать PIN-код.

Используйте исчезающие сообщения

Включите эту функцию для сообщений, которые вы не хотите оставлять доступными в истории чата. Это может касаться номеров карт, адресов, кодов доступа и другой конфиденциальной информации. Установленный таймер автоматически уничтожит переписку через выбранный период времени. Кстати, получатель сообщения не сможет совершить скриншот на Android. На iOS при попытке сделать снимок экрана или переслать сообщение отправитель получает уведомление.

Как включить:

Нажмите на иконку с часами в чате 1-на-1; Установите желаемый таймер исчезновения: 10 секунд, 1 минута, 1 час; Настройте статус "В сети" и "Просмотр".

Если вы не хотите, чтобы другие видели время, когда вы входили в сеть и уведомления о просмотре сообщения, скройте эту информацию.

Статус "В сети" можно изменять раз в сутки, а отключенные настройки "Просмотрено" не позволят вам узнать, просмотрели ли ваши сообщения другие пользователи.

Как настроить:

"Параметры"; "Конфиденциальность"; Параметры "Просмотр" и "В сети": отключите флажок.

Ограничьте добавление в группы

С этой функцией добавлять вас в группы могут только контакты из вашей адресной книги.

Как настроить:

"Параметры"; "Конфиденциальность"; "Настройка добавления в группы"; Выберите "Мои контакты".

Скройте ваше фото от широкой публики

Вы можете скрыть фотографии от контактов, которых нет в вашей адресной книге.

Как настроить:

"Параметры"; "Конфиденциальность"; "Показывать фото" – отключите функцию.

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Почему сквозное шифрование важно?

Такая система безопасности делает невозможным похищение переписки и доступ к звонкам для третьих лиц. Ключи дешифрования для каждого чата есть только на устройствах у вас и собеседника. То же касается голосовых звонков 1-1. Помните: никто, даже Viber, не может прочитать ваши сообщения в чатах. Все чаты в Viber зашифрованы по умолчанию сквозным шифрованием и не хранятся на серверах.