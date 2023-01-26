Ранние приматы жили в некогда теплой и болотистой Арктике – найдены первые окаменелости

Мы знаем Арктику как огромную снежную пустыню, без растений и практически без животных. Но так было не всегда. С 1970-х годов там обнаруживают окаменелости, которые открывают другую картину. Теперь впервые обнаружили останки приматов.

Десятки окаменевших зубов и челюстных костей, найденных на севере Канады, принадлежали двум видам ранних приматов или близким родственникам. Они жили в Арктике около 52 миллионов лет назад. В то время там над Полярным кругом царили теплые болота и умеренный климат.

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Что известно об открытии

Эти останки являются первыми окаменелостями приматов, когда-либо обнаруженными в Арктике. Они рассказывают о животном размером с сурка, которое, возможно, передвигалось по деревьям. Несмотря на то, что на этих территориях было несколько теплее, животным все равно приходилось приспосабливаться к экстремальным условиям, таким как долгие зимние месяцы без солнечного света. Эти вызовы делают присутствие приматообразных существ в Арктике "невероятно удивительным", говорит соавтор исследования Крис Бирд, палеонтолог из Канзасского университета в Лоуренсе. Он добавляет, что так далеко на севере не находили ни одного примата или его родственника.

В условиях низких температур, ограниченного роста растений и месяцев вечной тьмы жить в современной Арктике нелегко. Особенно это касается приматов, эволюционировавших из маленьких существ, живших на деревьях и питавшихся преимущественно фруктами. В настоящее время большинство приматов держится тропических и субтропических лесов, расположенных преимущественно вокруг экватора. Но эти леса не всегда были ограничены их нынешним расположением.

Каким был климат 52 миллиона лет назад

В начале эоценовой эпохи, начавшейся около 56 миллионов лет назад, планета пережила период интенсивного потепления, что позволило лесам и их теплолюбивым обитателям распространиться на север. Ученые знают о раннем арктическом климате отчасти благодаря десятилетиям палеонтологических работ на острове Элсмир на севере Канады. Раскопки показали, что на этой территории когда-то преобладали болота – теплая, влажная среда. И она была домом для большого количества теплолюбивых животных, включая гигантских тапиров и родственников крокодилов.

Что нашли палеонтологи

Для нового исследования Крис Бирд и его коллеги изучили десятки зубов и окаменелостей челюстных костей, найденных в этой местности.

Ученые пришли к выводу, что эти останки принадлежат двум видам – Ignacius mckennai да Ignacius dawsonae . Обоих относят к ныне вымершему роду мелких млекопитающих, широко распространенному по всей Северной Америке в эоцене. Ученые уже давно спорят, можно ли считать эту линию настоящими приматами или они были просто близкими родственниками.

да . Обоих относят к ныне вымершему роду мелких млекопитающих, широко распространенному по всей Северной Америке в эоцене. Ученые уже давно спорят, можно ли считать эту линию настоящими приматами или они были просто близкими родственниками. Арктические разновидности, вероятно, продвинулись на север по мере потепления планеты, воспользовавшись новой средой обитания, открывшейся вблизи полюсов.

Несмотря на все, найти приматов или их родственников в этой местности – "очень странно и неожиданно", говорит Мэри Силкокс, изучающая вымерших позвоночных в Университете Торонто. С одной стороны, остров Элсмир уже был севернее Полярного круга 52 миллиона лет назад. Хотя условия могли быть теплее и влажнее, болото было погружено в сплошную тьму в течение зимних месяцев. Поэтому Ignacius должны были приспосабливаться к этим условиям. В отличие от своих южных родственников, арктические виды имели чрезвычайно крепкие челюсти и зубы, приспособленные для твердой пище, обнаружили исследователи. Это могло помочь этим ранним приматам питаться орехами и семенами зимой, когда фрукты были не так легкодоступны.