Сказали "да" на новой скорости: в Харькове запустили 5G во время свадьбы
- В Харькове во время свадьбы 14 февраля запустили 5G.
- Первыми 5G протестировали молодожены Владислав и Екатерина.
Харьковские молодожены 14 февраля первыми в городе смогли протестировать технологию 5G. Это уже третий город в Украине, где доступна новация.
Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины. Событие уже назвали самой технологичной свадьбой Украины.
Что известно о запуске 5G в Харькове 14 февраля?
В министерстве заверили: работают, чтобы технологии и Дия были рядом в самые важные моменты жизни.
Самая технологичная свадьба Украины – запустили 5G в Харькове. Включаем будущее там, где враг пытается остановить жизнь. По инициативе Президента масштабируем пилот 5G на Харьков – уже в третьем городе в Украине, всего в 30 километрах от границы. Символично, что первыми связь нового поколения в День влюбленных протестировали молодожены. Владислав и Екатерина первыми сказали "Да!" в Дії на 5G-скорости. Поздравляем самую инновационную семью Украины,
– написали в Минцифре.
Запуск 5G в Харькове / Фото со страницы Минцифры
Справка. Впервые в Украине 5G запустили во Львове. Там начала работать пилотная сеть пятого поколения мобильной связи. Этот город выбрали потому, что там один из самых высоких показателей распространения смартфонов с поддержкой 5G. В дальнейшем пилотный проект охватил Бородянку. Там интегрируют новую связь в широкий процесс восстановления.
Украина задает тренды по бракосочетаниям онлайн
На сайте ведомства привели такие данные:
в 2024 году Брак онлайн попал в список лучших изобретений мира по версии TIME;
с начала запуска услуги в Дії сделали предложение руки и сердца более 3,4 миллиона;
более 40 тысяч пар уже стали семьей полностью онлайн;
более 1,8 тысяч военных пар поженились благодаря Дії.
