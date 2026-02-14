Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины. Событие уже назвали самой технологичной свадьбой Украины.

Что известно о запуске 5G в Харькове 14 февраля?

В министерстве заверили: работают, чтобы технологии и Дия были рядом в самые важные моменты жизни.

Самая технологичная свадьба Украины – запустили 5G в Харькове. Включаем будущее там, где враг пытается остановить жизнь. По инициативе Президента масштабируем пилот 5G на Харьков – уже в третьем городе в Украине, всего в 30 километрах от границы. Символично, что первыми связь нового поколения в День влюбленных протестировали молодожены. Владислав и Екатерина первыми сказали "Да!" в Дії на 5G-скорости. Поздравляем самую инновационную семью Украины,

– написали в Минцифре.

Запуск 5G в Харькове / Фото со страницы Минцифры

Справка. Впервые в Украине 5G запустили во Львове. Там начала работать пилотная сеть пятого поколения мобильной связи. Этот город выбрали потому, что там один из самых высоких показателей распространения смартфонов с поддержкой 5G. В дальнейшем пилотный проект охватил Бородянку. Там интегрируют новую связь в широкий процесс восстановления.

Украина задает тренды по бракосочетаниям онлайн

На сайте ведомства привели такие данные:

в 2024 году Брак онлайн попал в список лучших изобретений мира по версии TIME;

с начала запуска услуги в Дії сделали предложение руки и сердца более 3,4 миллиона;

более 40 тысяч пар уже стали семьей полностью онлайн;

более 1,8 тысяч военных пар поженились благодаря Дії.

