Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України. Подію вже назвали найтехнологічнішим весіллям України.

В міністерстві запевнили: працюють, щоб технології та Дія були поруч у найважливіші моменти життя.

Найтехнологічніше весілля України – запустили 5G в Харкові. Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи Президента масштабуємо пілот 5G на Харків – уже в третьому місті в України, всього за 30 кілометрів від кордону. Символічно, що першими зв'язок нового покоління в День закоханих протестували молодята. Владислав і Катерина першими сказали "Так!" у Дії на 5G-швидкості. Вітаємо найінноваційнішу родину України,

– написали в Мінцифрі.

Запуск 5G в Харкові / Фото зі сторінки Мінцифри

Довідка. Уперше в Україні 5G запустили у Львові. Там почала працювати пілотна мережа п'ятого покоління мобільного зв'язку. Це місто обрали тому, що там один із найвищих показників поширення смартфонів із підтримкою 5G. Надалі пілотний проєкт охопив Бородянку. Там інтегрують новий зв'язок у широкий процес відбудови.

Україна задає тренди щодо одружень онлайн

На сайті відомства навели такі дані:

у 2024 році Шлюб онлайн потрапив до списку найкращих винаходів світу за версією TIME;

з початку запуску послуги в Дії освідчилися понад 3,4 мільйона;

понад 40 тисяч пар уже стали сім'єю повністю онлайн;

понад 1,8 тисячі військових пар одружилися завдяки Дії.

