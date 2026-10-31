В ходе подводных раскопок в Латвии обнаружен артефакт возрастом 11 тысяч лет и поселение поблизости

Что обнаружили во время раскопок?

Археологи из Латвийской академии культуры исследовали небольшой остров Цепурите посреди озера Индзерс. Они обнаружили следы поселения, которое не вписывается в известные в регионе озерные жилища, пишет Arkeonews.

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В отличие от деревянных платформ и сооружений на сваях, характерных для других древних озерных поселений, здесь таких конструкций не обнаружили. Исследователи полагают, что это может быть иная форма заселения островов. Она поднимает новые вопросы о том, как общины жили вокруг латвийских озер в первом тысячелетии нашей эры.

Остров впервые привлек внимание археологов в 1983 году, когда археолог Марис Атгазис обнаружил следы древнего поселения. В 2025 году исследователи вернулись сюда и выяснили, что археологические слои покрывают весь остров. Это послужило основанием для более масштабных работ в августе 2026 года.

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В ходе последних раскопок они обнаружили немало фрагментов керамики, останки животных и следы человеческой деятельности за пределами современной береговой линии. Большая часть керамики, по-видимому, относится ко второй половине первого тысячелетия нашей эры. Она напоминает материалы, связанные с древними латгальскими общинами в латвийском регионе Видземе.

Археологи проводили раскопки на территории поселения на острове Чепурите в озере Индзерс в течение полевого сезона 2026 года / Фото J. Urtāns, I. Vītola / Латвийская академия культуры

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Почему это поселение отличается от озерных жилищ?

Археологи не обнаружили деревянных свай или опорных платформ, хотя находки свидетельствуют об активном присутствии людей на острове и вокруг него.

Руководитель раскопок Юрис Уртанс предполагает, что это может быть ранее неизвестный тип островного поселения. Оно сочетает в себе черты обычных сухопутных общин и озерных жилищ. Подобного поселения в Видземе исследователи до сих пор не обнаружили. Чтобы понять, как его строили и заселяли, необходимы дальнейшие раскопки.

Как проходили подводные раскопки?

Команда работала на острове и на дне озера в начале августа 2026 года. На суше археологи раскопали участок площадью 10 квадратных метров, а остальную поверхность проверили с помощью шурфов. Культурный слой почти на всем острове имеет толщину примерно полметра.

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Под водой материалов оказалось еще больше. Водолазы нашли обломки керамики, кости животных, расколотые камни и камни со следами огня. Все это лежало на расстоянии до 12 метров от берега острова. Среди находок были большие фрагменты керамических сосудов и несколько хорошо сохранившихся днищ. Это свидетельствует о том, что деятельность жителей поселения распространялась на территории, которые сейчас покрыты водой. Как именно предметы оказались на дне, исследователи пока не установили.

Чтобы изучить наслоения подробнее, археологи провели небольшие раскопки на глубине 2,5 метра. Там работали археологи Агнесе Чакаре и Каспарс Маркус Молс вместе с водолазами Саулведисом Варпиньшем и Лаймнесисом Маркуном из Ассоциации подводного культурного и исторического наследия.

Это были первые археологические раскопки под водой в Латвии– прокомментировал руководитель раскопок Юрис Уртанс.

Ранее ученые изучали подводные памятники, но на этот раз впервые смогли исследовать археологические слои непосредственно под дном озера.

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Что известно о костяном копье?

Под водой нашли еще один памятник, значительно более древний, чем само поселение, – костяное рыболовное копье, предположительно, для ловли большой рыбы. По форме его относят к среднему или позднему мезолиту, то есть задолго до раннесредневекового поселения на Цепурите.

Уртанс предварительно датирует находку периодом между девятым и шестым тысячелетиями до нашей эры. Такую датировку он сделал на основе сравнения с подобными доисторическими орудиями. Таким образом, возраст копья оценивают в 8–11 тысяч лет. Датировка пока предварительная: она основана на характеристиках предмета, а не на лабораторных анализах.

Копье свидетельствует о рыболовстве эпохи каменного века в окрестностях озера Индзерс. Впрочем, археологи предупреждают: это не означает, что владельцы копья жили на острове. Доисторические общины могли приходить на озеро за рыбой, а селиться в других местах. Еще во время обследования в 2025 году исследователи нашли кремневый отщеп, который мог служить скребком.

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Что еще обнаружили в виде следов людей?

В 2025 году исследователи подняли со дна озера два целых глиняных сосуда и кости животных. Также они нашли человеческую бедренную кость. Радиоуглецевый анализ датировал ее 578–654 годами нашей эры. Это совпадает с периодом, на который указывает большая часть керамики. Однако прямой связи между этим человеком и жителями острова археологи не установили.

Дальнейшие исследования могут показать, служила ли вода вокруг острова бытовым, обрядовым или каким-то другим целям.

Археологи предполагают, что вокруг озера когда-то могли существовать дополнительные поселения