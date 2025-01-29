В новой iOS 18․3 Apple добавила спутниковое подключение Starlink и внесла одно важное улучшение

Apple впервые представила функцию спутниковой связи еще в iPhone 14 в 2022 году. Эта функция позволяла пользователям связываться с экстренными службами, находясь вне зоны действия традиционной сотовой сети. iOS 18 пошла еще дальше и позволила отправлять сообщения друзьям. Для этого компания объединила усилия со SpaceX.

Детали

Сначала Apple сотрудничала с Globalstar, чтобы предоставить пользователям iPhone возможность спутниковой связи. Теперь компания также "тайно работает со SpaceX и T-Mobile", чтобы добавить спутниковую связь Starlink к iPhone, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Американский мобильный оператор T-Mobile и SpaceX объявили о своем партнерстве в 2022 году. Ранее T-Mobile заявляла, что только телефоны от Samsung будут поддерживать связь Starlink. Оператор открыл бета-регистрацию на программу в декабре.

Однако в отчете Bloomberg говорится, что недавно мобильный оператор начал предоставлять "небольшому количеству iPhone" в США возможность протестировать раннюю версию сервиса Starlink. Расширение связано с выпуском на этой неделе iOS 18.3. Apple, однако, не упомянула об этом изменении в примечаниях к обновлению. Возможно, именно потому, что оно доступно лишь в тестовом режиме.

В сообщении, отправленном отдельным пользователям, T-Mobile пишет: "Вы находитесь в бета-версии T-Mobile Starlink. Теперь вы можете оставаться на связи с помощью текстовых сообщений через спутник практически из любого места. Чтобы начать пользоваться покрытием за пределами, пожалуйста, обновите iOS до версии 18.3". Кроме того, T-Mobile также обновил свой сайт поддержки, чтобы подтвердить, что его спутниковый сервис Starlink теперь поддерживает iPhone.

Как это работает

Текущая реализация подключения T-Mobile к Starlink работает только для передачи текстовых сообщений, но в будущем планируют расширить функционал, включив передачу других данных и голосовые звонки.

Работать все будет очень просто: когда iPhone находится в зоне без сотовой связи, устройства, которые являются частью программы Starlink, попытаются установить связь со спутниками SpaceX. Пользователи также смогут продолжить пользоваться услугами вызова экстренных служб через спутниковое меню службы Globalstar.

Доступно только в США

Программа пока доступна только в США. Это контрастирует с услугой Globalstar от Apple, которая работает в нескольких других странах. SpaceX стремится распространить Starlink на других операторов по всему миру, но будет ли это работать в Украине, неизвестно.

Bloomberg указывает на еще одно ключевое различие между спутниковой связью Globalstar и Starlink: "Существует еще одно существенное различие между этими двумя сервисами. Текущая функция Apple требует, чтобы пользователи направляли свой iPhone в небо, чтобы найти спутник. Функция Starlink тем временем разработана таким образом, чтобы работать автоматически – даже когда телефон лежит в кармане пользователя.

T-Mobile заявляет, что планирует запустить связь Starlink для всех "где-то в 2025 году".