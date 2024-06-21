Самое старое в мире вино оказалось с примесями человеческих останков

Команда археологов нашла древнейшее жидкое вино в римском мавзолее в Испании. Исследователи определили, что это было белое вино, которое изменило цвет на красный под влиянием многовековой химии и одного жуткого ингредиента – кремированных останков человека.

Секретный ингредиент

Урну нашли в гробнице в Кармоне, на юге Испании, в 2019 году, но результаты археохимического исследования жидкости внутри опубликовали только сейчас. Команда подтвердила, что загадочная жидкость была вином, определив в ее составе полифенолы, которые являются биомаркерами, содержащихся в винах.

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Всего было обнаружено семь полифенолов, которые присутствуют в современных винодельческих регионах Испании. Но отсутствующий полифенол под названием сиринговая кислота заставил команду сделать вывод, что вино в свое время было белым. Красный оттенок ему придали выдержка и пепел, оставшийся после кремации человека.

Уровень рН жидкости составлял 7,5, что гораздо выше, чем у вин, производящихся в этом регионе сегодня. Авторы говорят, что такой уровень рН, вероятно, объясняется "сильным гниением потенциального вина, каким оно когда-то было". В общем, минеральный профиль жидкости был похож на хересные вина из Хереса, что в Андалусии, а также на несколько видов вин фино.

Команда не смогла определить точный сорт винограда, из которого изготовлено вино, что сделало невозможным идентификацию конкретного типа напитка.



Верхняя часть стеклянной банки, содержащей старинное жидкое вино / Фото Daniel Cosano

В вине также обнаружили большее содержание калия, чем в современных винах. Исследователи утверждают, что это может быть связано с наличием кремированных останков в урне. Это фактически делает эту емкость погребальной, хотя неясно, какая доля пепла там содержится.

Согласно сообщению Университета Кордовы, останки в урне были мужскими, но определили они это не с помощью химического анализа. Дело в том, что в Древнем Риме женщинам запрещалось пить вино, и это гендерное разделение сохранилось и в римской Испании. Кроме того, в мавзолее также была найдена урна с женскими останками, но в ней не было вина. Вместо жидкости в этой урне было несколько янтарных камней, флакончик духов и остатки шелковых тканей.

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Важно, что это самое старое жидкое вино, которое когда-либо было найдено. Это не означает, что его можно пить, но оно по крайней мере осталось жидким. Ученым известно много старых археологических находок, связанных с вином, в которых алкогольные жидкости обычно высыхают, оставляя только винные соединения. Именно так произошло в 2017 году, когда другая команда ученых нашла древнейшие свидетельства виноделия в 8 000-летних фрагментах керамики из Грузии. Люди изготавливали вино еще задолго до римских времен, но редко когда материал оставался влажным в течение тысячелетий.