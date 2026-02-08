Новый рекорд Гиннеса: в Китае подняли в небо тысячи дронов, ими управлял один компьютер
- В городе Хэфэй в Китае один компьютер управлял 22 580 беспилотниками.
- Это новый рекорд Гиннеса.
В Поднебесной уже готовятся к Новому году по китайскому стилю. Этот праздник в КНР очень любят и всегда отмечают очень громко. На этот раз там установили новый рекорд.
Об этом сообщает CGTNEurope. Беспилотники рисовали в небе различные узоры.
Смотрите также Невероятное зрелище: ОАЭ встретили Новый год рекордным фейерверком и дронами
Сколько дронов одновременно подняли в небо в Китае?
В городе Хэфэй один компьютер управлял 22 580 беспилотниками. Их подняли в небо на весеннем фестивале 2026 года. Таким образом установили новый рекорд Гиннеса за наибольшее количество дронов, одновременно управляемых одним компьютером.
Шоу дронов было ключевой технологической программой на площадке в Хэфее и включало визуальные элементы, вдохновленные оперой Хуанмэй, каллиграфией и местными архитектурными особенностями, подчеркивая интеграцию передовых технологий с региональными культурными особенностями,
– объяснили в CGTNEurope.
Зрелищный рекорд в Китае: смотрите видео с дронами
В соцсети Х (бывший твитер) добавили, что запуск был репетицией к празднованию китайского Нового года.
Интересно! Год Красной Огненной Лошади начнется 17 февраля 2026 года. Он пришел на смену году Зеленой Деревянной Змеи.
Другие рекорды в Китае 40 этажей под землей: какая станция метро превзошла "Арсенальную" и теперь самая глубокая в мире
Почему новый год в Китае не 1 января?
Китайский новый год каждый раз празднуют в другую дату. В 2026 году праздник продлится до 3 марта. В это время местные стараются приехать домой, чтобы побыть в кругу родных, и украшают дома красным цветом.
Интересно, что новый год в Китае называют праздником весны. Он привязан к лунно-солнечному календарю.
В 2026 году китайцы нашли неожиданный символ нового года – Драко Мелфоем из "Гарри Поттера". Дело в том, что первый иероглиф его имени расшифровывается как "лошадь".