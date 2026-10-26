В Китае построили 10-этажный дом всего за 29 часов

Китайские инженеры возвели 10-этажный жилой дом чуть более чем за сутки. Рекордный проект был реализован благодаря инновационной модульной технологии, которая позволяет собирать здания как конструктор.

Как работает технология скоростного строительства

Как сообщает издание Clarín, китайская компания BROAD Group завершила возведение 10-этажного жилого дома в городе Чанша, что в провинции Хунань, всего за 28 часов и 45 минут.

Строители использовали собственную разработку под названием "Living Building System". Как и в других подобных подходах, инженеры изготавливают готовые модульные блоки на заводе и доставляют их на строительную площадку в стандартных грузовых контейнерах.



Сборка отдельных блоков дома на заводе / Скриншот 24 Канала



Отдельные блоки дома перевозили на грузовиках / Скриншот 24 Канала

Сборка здания на месте и характеристики материалов

После доставки блоков на строительную площадку рабочие устанавливают их в нужное положение с помощью подъемного крана и затягивают болты вручную. Все водопроводные трубы и электрическую проводку специалисты также прокладывают непосредственно на заводе, что значительно сокращает время монтажа здания.



Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала



Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала



Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала

В компании отмечают, что создали специальные стальные пластины для несущей конструкции модулей. Специалисты разработали эти элементы таким образом, что их производство обходится значительно дешевле по сравнению с традиционными материалами.



Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала

К тому же эти пластины в 10 раз легче и в 100 раз прочнее классических аналогов, благодаря чему здание способно выдерживать мощные землетрясения и сильные ураганы.



Внутренний вид дома / Скриншот 24 Канала



Внутренний вид дома / Скриншот 24 Канала