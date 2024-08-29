Китай запретит зарядные устройства Apple MagSafe с 1 сентября

С 1 сентября в Китае будет введен запрет на продажу беспроводных зарядных устройств Apple MagSafe в связи с новыми правилами использования радиочастот. Это решение связано с обновленными рекомендациями Министерства промышленности и информационных технологий Китая, направленными на управление использованием радиочастот для мобильных и портативных беспроводных зарядных устройств.

Новые ограничения на использование радиочастот

Новые правила ограничивают использование определенных частот, на которых работают устройства Apple MagSafe, в том числе частоты 360 кГц.

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Согласно пересмотренным правилам, в Китае разрешено использовать только три частотных диапазона:

100-148, 5 кГц,

6765-6795 кГц,

13553-13567 кГц с максимально разрешенной мощностью передачи 80 Вт.

Эти меры направлены на предотвращение интерференции с другими радиосигналами и обеспечение надлежащего управления радиочастотным спектром внутри страны.

Как это повлияет на Apple

Сейчас Apple стоит перед критически важным решением: или же модифицировать свои зарядные устройства MagSafe, чтобы отвечать новым частотным требованиям Китая, или вообще прекратить продажу этой продукции на китайском рынке.

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Запрет является серьезным вызовом для технологического гиганта, поскольку она может повлиять на доступность технологии беспроводной зарядки на одном из крупнейших потребительских рынков в мире. Скорее всего, Apple примет новые правила и адаптирует свои зарядные устройства для продажи на рынке Китая.