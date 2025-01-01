Роботакси и робот доставки столкнулись на улице Лос-Анджелеса

27 декабря на перекрестке в Лос-Анджелесе столкнулись роботакси Waymo и робот-курьер компании Serve Robotics. Видео этого инцидента распространяется в социальных сетях, вызывая шутки о войне роботов.

Что произошло

На кадрах видно, как небольшой наземный робот пересекает улицу в Западном Голливуде и пытается выехать на тротуар. Он доехал до бордюра, немного сдал назад, чтобы исправиться, и начал двигаться к пандусу. В этот момент автоматическое такси Waymo, которое поворачивало направо, сбило маленького бота, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Человек, который опубликовал видео, сказал, что робокурьер Serve проехал на красный свет перед столкновением, хотя это не понятно из видеозаписи. Компания Waymo заявила журналистам, что ее ИИ-водитель применил резкое торможение, прежде чем столкнуться с препятствием на дороге. Система "правильно определила, что робот доставки является неодушевленным объектом". Однако непонятно, почему автомобиль не затормозил раньше, чтобы вообще избежать контакта.

К счастью, скорость была низкой, а потому ни одна из машин не пострадала. Обе оставались заблокированными в течение минуты, прежде чем разъехаться в разные стороны.

На дорогах мира стало больше роботов

По мере того, как все больше автономных транспортных средств выезжает на дороги общего пользования в США, возникает вопрос о том, что происходит, когда они сталкиваются, и как компании решают, какой робот несет ответственность в случае повреждения.

Waymo говорит, что когда происходит столкновение, ИИ-водитель Waymo сообщает команды Fleet Response и Rider Support компании. Команда Fleet Response осматривает место происшествия удаленно и отправляет представителя службы помощи на дороге, если это необходимо. Команда Rider Support проверяет состояние машины и системы искусственного интеллекта и, при необходимости, связывается со службами быстрого реагирования, если требуется эвакуация транспорта.

В этом конкретном случае внутри роботакси не было пассажира. Неизвестно, была ли команда Fleet Response предупреждена об этом столкновении.

Представитель Serve сообщил TechCrunch, что это первый случай столкновения одного из их ботов с роботакси, и подтвердил, что во время инцидента бот находился под дистанционным контролем супервизора, а не руководствовался собственными решениями. Это все еще является частью правил Serve для пересечения перекрестков. Поэтому, если заявление о пересечении дороги на красный свет правдиво, ответственность за это несет человек, а не ИИ.