Детали открытия

Согласно исследованию, опубликованному 29 октября в журнале Antiquity, принадлежащем Кембриджскому университету, город содержит до 6 674 сооружений, включая пирамиды, подобные тем, что находятся в Чичен-Ица и Тикале. Согласно предварительным оценкам, возраст объекта может достигать 1500 лет.

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Исследователи использовали технологию LIDAR, которая в последнее время помогла найти немало интересного на поверхности нашей планеты. Она испускает лазерные импульсы, а затем считывает отраженные сигналы. Таким образом она обнаруживает малейшие изменения в высотах и строит карту поверхности. Однако использование лидаров такого уровня и мощности, чтобы мочь обнаружить руины с большой высоты, обходится очень дорого. Для ученого Люка Олд-Томаса, археолога из Университета Северной Аризоны, и его коллег это была неподъемная сумма. Поэтому они пошли другим путем.

Ученые в области экологии, лесного хозяйства и гражданского строительства использовали лидарные съемки для изучения некоторых из этих областей для совершенно разных целей. А что, если бы лидарная съемка этой территории уже существовала?

– говорит Олд-Томас.

Просмотрев ранее заказанные лидарные исследования, ученые нашли старую съемку, созданную для измерения и мониторинга углерода в лесах Мексики. Проанализировав 129 квадратных километров в восточно-центральной части Кампече, Мексика, где ранее никогда не проводились поиски сооружений мая, Олд-Томас и его коллеги нашли скрытые отпечатки города мая, спрятанные прямо среди современных ферм и шоссе.



Сканирование города мая / Фото Luke Auld-Thomas, Antiquity Publications Ltd

Город, который исследователи назвали "Валериана" в честь расположенной вблизи пресноводной лагуны, датируется классическим периодом (250-900 годы нашей эры) и имеет "все признаки классической политической столицы мая", включая многочисленные закрытые площади, соединенные широкой дамбой, храмовые пирамиды и площадку для игры в мяч, отмечают исследователи. Далее от центра – склон холма, усеян террасами и домами, что свидетельствует о плотной городской застройке. Это исследование — первое, которое выявило сооружения мая в восточно-центральной части Кампече.

Пока там не было еще никаких раскопок, и ученые даже не говорят об этом. Но, вероятно, их следует ожидать в будущем.