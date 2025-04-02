В monobank произошел сбой: невозможно авторизоваться в приложении

В monobank зафиксировали технический сбой. Пользователи жалуются на невозможность авторизации в приложении.

Сейчас официальные представители банка не комментировали ситуацию, поэтому причина проблемы остается неизвестной, передает 24 Канал.

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Что известно о сбое в monobank

Вечером 2 апреля клиенты monobank столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения – авторизация стала невозможной.

Пользователи массово жалуются на сбой, однако официальных комментариев от банка пока нет. Пока неизвестно, что стало причиной неполадок и когда сервис восстановит полноценную работу.

Сбой в monobank / Скриншот

Напомним, что 23 марта 2025 года Укрзализныця стала жертвой масштабной кибератаки, которая вывела из строя ее онлайн-системы, в частности сервисы покупки билетов и оформления грузовых перевозок. Несмотря на это, железнодорожное сообщение оставалось стабильным, а поезда курсировали без задержек, однако приобрести билеты можно было исключительно в кассах вокзалов.

По состоянию на 31 марта 2025 года Укрзализныця полностью возобновила работу своих онлайн-сервисов после хакерской атаки. Сейчас стабильно функционируют системы продажи и возврата билетов, снова доступно планирование поездок с пересадками, а также работает онлайн-табло с актуальным расписанием движения поездов.