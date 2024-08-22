Компания печатает трехэтажные дома, похожие на гигантские валуны

Большинство напечатанных на 3D-принтере домов пока имеют один этаж, что может быть несколько ограничивающим фактором. Однако будущий проект в Нидерландах показывает, что это ограничение можно и нужно обойти, и произойдет это уже очень скоро. Компания предлагает строительство новых домов, которые будут иметь до трех этажей, демонстрируя растущую сложность архитектуры, напечатанной на 3D-принтерах.

Как это будет

В 2021 году в Нидерландах был напечатан первый дом по образцу валуна – так компания проверила свою технологию и проложила путь к дальнейшей масштабной работе. За новыми домами большего размера, которые создаются под названием Project Milestone, стоит та же команда, и они снова будут задуманы как пригодные для проживания "валуны", гармонично вписывающиеся в свое лесное окружение.

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Стоит отметить, что мы уже видели 3D-печатные дома с более чем одним этажом ранее, но они чрезвычайно редки. Один пример состоял из бетонной оболочки с деревянным каркасом сверху, а другой был прототипом двухэтажного дома, изготовленного для исследований. Нидерландский проект предлагает вывести многоэтажное строительство на более массовый уровень.

Всего в рамках проекта Milestone будет построено четыре дома, которые будут разделены на две модели.

Первый будет состоять из трех этажей и будет иметь общую площадь 127 квадратных метров.

Второй будет иметь два этажа и 114 квадратных метров.

Все дома будут иметь по три спальни и рассчитаны на семьи до четырех человек.

Печатать их будут отдельными секциями на соседнем заводе. Чтобы создать секции, 3D-принтер слоями будет выдавливать из сопла смесь, похожую на цемент, чтобы сформировать основные формы, которые затем будут перевезены на место и составлены в единую конструкцию строителями. Люди также будут заниматься отделкой интерьеров, дверей, крыши и всего остального, что потребуется.



3D-принтер будет использоваться для выдавливания цементоподобной смеси из сопла послойно, чтобы построить различные секции дома / Фото 3DPrintedHouse

Напечатанные на 3D-принтере дома уже выставлены на продажу и стоят 570 000 – 655 000 евро.

Планируется, что строительство начнется в начале 2025 года и продлится примерно полгода.