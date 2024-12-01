В приложении Monobank произошел сбой

В мобильном приложении Monobank 1 декабря произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут авторизоваться в системе онлайн-банкинга и осуществить какие-либо операции.

Об этом сообщает 24 Канал. По состоянию на 12:00 сервис недоступен.

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Вероятно, неисправности в работе Monobank произошли из-за наплыва пользователей на фоне выплат зимней поддержки в виде 1000 гривен.



Приложение Monobank не работает / Скриншот 24 Канала

Соучредитель банка Олег Гороховский пока не комментировал ситуацию. Вскоре до того, как произошел сбой он сообщил, что клиентами Monobank стали 9 000 000 клиентов.

Тысяча Зеленского

С 1 декабря каждый украинец может получить по тысяче гривен от государства. Власти уверяют, что на программу направят средства из помощи партнеров, которые нельзя тратить "на войну".

Не получат деньги только те украинцы, которые находятся за рубежом или на временно оккупированных территориях. Верификация якобы должна происходить по геолокации пользователя в "Дії".

Анонсированную тысячу будут начислять на карту "Национального кэшбека", то есть открывать новую карточку специально для этих средств не нужно. Заявку на получение тысячи можно будет подать через "Дію".