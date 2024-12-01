Про це повідомляє 24 Канал. Станом на 12:00 сервіс недоступний.

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Імовірно, несправності у роботі Monobank стались через наплив користувачів на тлі виплат зимової підтримки у вигляді 1000 гривень.



Застосунок Monobank не працює / Скриншот 24 Каналу

Співзасновник банку Олег Гороховський наразі не коментував ситуацію. Невдовзі до того, як стався збій він повідомив, що клієнтами Monobank стали 9 000 000 клієнтів.

Тисяча Зеленського

З 1 грудня кожен українець може отримати по тисячі гривень від держави. Влада запевняє, що на програму спрямують кошти з допомоги партнерів, які не можна витрачати "на війну".

Не отримають гроші лише ті українці, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Верифікація нібито має відбуватися за геолокацією користувача у "Дії".

Анонсовану тисячу будуть нараховувати на картку "Національного кешбеку", тобто відкривати нову картку спеціально для цих коштів не потрібно. Заявку на отримання тисячі можна буде подати через "Дію".