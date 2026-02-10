Дуров сравнил Россию с Ираном и отреагировал на попытки заблокировать Telegram

Сооснователь Telegram Павел Дуров отреагировал на попытки российских властей заблокировать мессенджер. Бизнесмен заявил, что ранее Иран пытался применить похожую стратегию.

Соответствующий сообщение Дуров опубликовал в Telegram.

К каким действиям прибегает Россия?

Павел Дуров заявил, что Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить граждан перейти на государственное приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

Восемь лет назад Иран пытался применить похожую стратегию – и потерпел поражение. Он запретил Telegram под вымышленными предлогами, пытаясь перевести людей на государственную альтернативу,

– добавил он.

По словам Дурова, несмотря на запрет, большинство иранцев продолжают пользоваться Telegram и отдают ему предпочтение над контролируемыми государством приложениями.

Бизнесмен отметил, что ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. К тому же, как утверждает Дуров, Telegram "всегда стоит на защите свободы слова и приватности", несмотря на давление.

Что происходит с Telegram?