Техно Инновации Дуров сравнил Россию с Ираном и отреагировал на попытки заблокировать Telegram
10 февраля, 21:17
Дуров сравнил Россию с Ираном и отреагировал на попытки заблокировать Telegram

Полина Буянова
  • Павел Дуров сравнил попытки России заблокировать Telegram с подобными действиями Ирана, который также пытался перевести пользователей на государственные приложения.
  • Дуров подчеркнул, что Telegram продолжает защищать свободу слова и приватность, несмотря на давление со стороны государства.

Сооснователь Telegram Павел Дуров отреагировал на попытки российских властей заблокировать мессенджер. Бизнесмен заявил, что ранее Иран пытался применить похожую стратегию.

Соответствующий сообщение Дуров опубликовал в Telegram.

К каким действиям прибегает Россия?

Павел Дуров заявил, что Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить граждан перейти на государственное приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

Восемь лет назад Иран пытался применить похожую стратегию – и потерпел поражение. Он запретил Telegram под вымышленными предлогами, пытаясь перевести людей на государственную альтернативу, 
– добавил он.

По словам Дурова, несмотря на запрет, большинство иранцев продолжают пользоваться Telegram и отдают ему предпочтение над контролируемыми государством приложениями.

Бизнесмен отметил, что ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. К тому же, как утверждает Дуров, Telegram "всегда стоит на защите свободы слова и приватности", несмотря на давление.

Что происходит с Telegram?

  • На фоне массовых жалоб пользователей российские СМИ заявили, что "Роскомнадзор" начал процедуру частичного замедления Telegram во вторник, 10 февраля. По словам одного из собеседников журналистов, соответствующие технические меры действительно вводятся.
     

  • Косвенным признаком возможных ограничений пользователи называют то, что за пределами России проблем с работой мессенджера не наблюдается. 
     

  • Сейчас российские пользователи вынуждены искать альтернативные методы доступа, такие как специальные приложения, работающие без VPN, поскольку риск новых масштабных ограничений остается высоким.