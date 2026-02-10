Відповідний допис Дуров опублікував у Telegram.

До яких дій вдається Росія?

Павло Дуров заявив, що Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити громадян перейти на державний додаток, створений для стеження та політичної цензури.

Вісім років тому Іран намагався застосувати схожу стратегію – і зазнав поразки. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись перевести людей на державну альтернативу,

– додав він.

За словами Дурова, попри заборону, більшість іранців продовжують користуватися Telegram і віддають йому перевагу над контрольованими державою додатками.

Бізнесмен наголосив, що обмеження свободи громадян ніколи не є правильним рішенням. До того ж, як стверджує Дуров, Telegram "завжди стоїть на захисті свободи слова та приватності", попри тиск.

Що відбувається з Telegram?