Соответствующий сообщение Дуров опубликовал в Telegram.
Читайте также Россия начала ограничивать работу Telegram: массовые жалобы поступают со всей страны
К каким действиям прибегает Россия?
Павел Дуров заявил, что Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить граждан перейти на государственное приложение, созданное для слежки и политической цензуры.
Восемь лет назад Иран пытался применить похожую стратегию – и потерпел поражение. Он запретил Telegram под вымышленными предлогами, пытаясь перевести людей на государственную альтернативу,
– добавил он.
По словам Дурова, несмотря на запрет, большинство иранцев продолжают пользоваться Telegram и отдают ему предпочтение над контролируемыми государством приложениями.
Бизнесмен отметил, что ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. К тому же, как утверждает Дуров, Telegram "всегда стоит на защите свободы слова и приватности", несмотря на давление.
Что происходит с Telegram?
На фоне массовых жалоб пользователей российские СМИ заявили, что "Роскомнадзор" начал процедуру частичного замедления Telegram во вторник, 10 февраля. По словам одного из собеседников журналистов, соответствующие технические меры действительно вводятся.
Косвенным признаком возможных ограничений пользователи называют то, что за пределами России проблем с работой мессенджера не наблюдается.
Сейчас российские пользователи вынуждены искать альтернативные методы доступа, такие как специальные приложения, работающие без VPN, поскольку риск новых масштабных ограничений остается высоким.