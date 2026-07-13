Иностранные SIM-карты больше не спасают от цензуры: в России ужесточили ограничения

В России существенно ограничили возможность использования иностранных SIM-карт для доступа к заблокированным сайтам и сервисам. По оценкам экспертов, для постоянного доступа к интернету такими картами пользовались около 500 тысяч абонентов.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание"Известия" со ссылкой на представителей телекоммуникационной отрасли и Минцифры России.

Какие изменения ввели в России?

Отныне к пользователям иностранных SIM-карт в роуминге применяются те же правила фильтрации интернет-трафика, что и к российским абонентам. При этом сайты из разрешенного Кремлем "белого списка" остаются доступными.

По словам специалистов, фильтрация роумингового интернет-трафика является сложной задачей, однако технически возможна.

Для этого, в частности, может использоваться технология DPI (Deep Packet Inspection). Она позволяет анализировать интернет-трафик по косвенным признакам – например, по характеристикам соединения, времени обращения к определенным ресурсам, объему переданных данных и другим параметрам. Таким образом система определяет заблокированный сервис и ограничивает к нему доступ.

В то же время SIM-карты иностранных операторов продолжают продаваться на российских онлайн-площадках. Цены на них колеблются примерно от 600 рублей до 5,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что проблемы с работой иностранных SIM-карт в России начали возникать около полутора недель назад.

Например, при использовании SIM-карты из ОАЭ открываются российские сайты, в частности "Госуслуги", а также арабские интернет-ресурсы. В то же время доступ к популярным иностранным соцсетям и ряду других сервисов отсутствует,

– рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По оценкам, в России сейчас насчитывается около 2 миллионов иностранных SIM-карт, из которых около 500 тысяч используются для постоянного доступа к интернету.

Ранее российское Минцифры заявляло, что новые ограничения для иностранных SIM-карт необходимы из-за якобы использования таких карт в украинских БПЛА.

Напомним, утром 12 июля беспилотники провели атаку на Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. По предварительным данным, удар мог повредить одну из основных установок предприятия.