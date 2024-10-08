Discord в России официально заблокировали: как это повлияет на россиян

Популярная платформа обмена сообщениями Discord была официально заблокирована в России после того, как ее обвинили в "нарушении законодательства страны". Роскомнадзор (РКН) объявил об этом решении 8 октября 2024 года.

Это решение было принято вскоре после того, как по всей России появились многочисленные сообщения о сбоях в работе Discord, сигнализирующие о приближении ограничения.

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Почему заблокировали Discord?

Роскомнадзор заявил, что Discord не соответствовал российскому законодательству, в частности в части предотвращения использования платформы для незаконной деятельности, такой как терроризм, экстремизм и продажа наркотиков.

По сообщению российских СМИ, пресс-служба ведомства подтвердила, что блокировка была необходима для предотвращения распространения "противоправной информации" и прекращения использования платформы для вербовки людей для совершения преступлений. Это решение следует за серией предупреждений и штрафов, наложенных на платформу за последние несколько месяцев.

С 20 сентября 2024 года РКН вынес пять отдельных решений, в которых отмечались нарушения российского законодательства со стороны Discord.

В конце сентября Роскомнадзор также предупредил Discord о необходимости удалить 947 единиц контента, признанного незаконным согласно российскому законодательству, но платформу раскритиковали за то, что она не успела вовремя принять меры.

Там отметили, что Discord, который изначально разрабатывался как коммуникационный инструмент для онлайн-игр, стал популярной платформой для преступной деятельности в России из-за ненадлежащей модерации контента.

Это не первый случай, когда Discord сталкивается со "штрафными санкциями" в России.

В июле 2023 года платформу оштрафовали на 6 миллионов рублей за "неудаление запрещенного контента", а в конце сентября – еще на 3,5 миллиона рублей за аналогичные нарушения.

Несмотря на эти меры, Роскомнадзор отметил, что администрация Discord не была достаточно проактивной в удалении незаконных материалов.

Как это повлияет на россиян

Учитывая то, что в России на Discord зарегистрировано от 29 до 40 миллионов пользователей, его запрет является значительным шагом. Хотя платформа остается особенно популярной среди геймеров, она также стала широко используемым инструментом для корпоративной коммуникации.

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Блокировка, вероятно, повлияет на ряд пользователей, которые полагаются на платформу как для личного, так и для профессионального общения.