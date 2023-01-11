В США полностью остановлены все перелеты

Сбой на стороне Федерального авиационного управления США привел к остановке полетов в США. В предупреждении отмечено, что критически важная система "вышла из строя", но технические специалисты работают над тем, чтобы возобновить ее работу.

По сообщениям СМИ, сбой приостановил вылеты по всей территории Соединенных Штатов. Федеральное авиационное управление (FAA) опубликовало сообщение, в котором говорится, что его система предупреждения NOTAM не работает.

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Что произошло

В 7:19 утра по восточному времени (14:19 в Украине) агентство заявило, что "приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты" до 9 утра по восточному времени (16:00 по Киеву), чтобы дать ему время "проверить целостность информации о полетах и сохранность". По меньшей мере одна авиакомпания, United, опубликовала сообщение о том, что она остановила все полеты.

— это критически важная система, информирующая пилотов и летный персонал о состоянии аэропортов по всей стране. Она предоставляет информацию о закрытии взлетно-посадочной полосы, опасности от птиц и других препятствий для самолетов.

Сейчас известно о более тысячи задержанных рейсов по всей стране и более 100 отмененных. Тем временем в Twitter уже начали массово появляться соответствующие сообщения об отмененных вылетах. Бывший главный специалист по обработке данных Диджей Пател написал, что он "застрял" из-за общенационального сбоя. Другой пользователь написал твит из Парижа, французского аэропорта имени Шарля де Голля, где ему сообщили, что в настоящее время рейсов в США нет.