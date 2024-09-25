Российские войска разрушают и грабят древние курганы на оккупированной территории Украины

На оккупированных российскими войсками территориях Украины были повреждены древние курганы, подтвердили американские эксперты. Они выпустили об этом отчет с фотографиями и сравнениями, указывая на нарушение международного права.

Детали отчета

Курганы – это большие погребальные насыпи земли, которые имеют высоту порой до 20 метров и содержат человеческие останки и артефакты, датированные примерно 3000 годом до нашей эры. В отчете американского Университета Вирджинии указывается, что российские оккупанты используют курганы как выгодные места для ведения боевых действий, а также могли разграбить по крайней мере некоторые из курганов.

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Благодаря этому отчету мы можем предложить понимание того, что происходит на оккупированных территориях Украины, куда Россия вторглась и которые до сих пор контролирует. Наш анализ выявил повреждения этих объектов [курганов] в результате военных действий, а также возможные кражи или вандализм, которые нельзя игнорировать,

– говорит Фиона Гринланд, исследовательница из Лаборатории информатики и анализа культурной устойчивости Университета Вирджинии.

Команда нашла доказательства повреждения археологических объектов в двух местах в Запорожской области Украины. Как сообщает отчет, "повреждения включают строительство военной инфраструктуры на археологических объектах и создание большого, непристойного геоглифа в форме фаллоса на соседнем поле".



Россия совершает акты вандализма в отношении древних археологических памятников / Фото Университет Вирджинии

"Мы можем взглянуть на оккупированную территорию Запорожья с помощью спутниковых снимков. Мы смогли тщательно реконструировать хронологию событий от начала полномасштабного вторжения до прибытия российских военных подразделений в этот район и соответствующего влияния, которое они продолжают оказывать на эти древние курганы", – добавила Фиона Гринланд.

На опубликованных сравнениях можно видеть многочисленные траншеи и новые дороги рядом с курганами, огневые позиции, обустроенные прямо у насыпей, а также следы раскопок:



На этом снимке отмечены такие пункты: "Новые раскопки", "Огневая позиция" и "Путь, проложен от главного холма к северо-западному" / Фото Университет Вирджинии



На этом снимке показаны сожженные курганы 15 июля 2024 года / Фото Университет Вирджинии

Далее университет предоставляет сравнение одного и того же места в 2020-м и в 2023 году. На втором снимке мы видим раскопанные отверстия на вершине основного кургана, с дополнительной траншеей на северо-восточном его краю. Кроме того, можно заметить, что небольшие насыпи слева (предположительно, малые курганы), теперь также выглядят как ямы.

В докладе делается вывод, что российские войска "потенциально нарушили" Гаагскую конвенцию, которая содержит определенные требования по уважению к культурным артефактам во время войны.

По словам Кейт Гаррелл, археолога из лаборатории CURIA, могут существовать и другие объекты, подобные недавно рассмотренным курганам, которые могли быть повреждены российской деятельностью: "Существуют тысячи курганов, а в этом отчете мы исследовали только два места в Запорожской области. Необходимо провести дальнейшее документирование", – заявила Гаррелл.