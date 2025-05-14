Госспецсвязи разрабатывает список запрещенного программного обеспечения

В Украине разрабатывают реестр запрещенного программного обеспечения. Госспецсвязи уже работает над постановлением Кабмина и хочет привлечь IT-специалистов к определению критериев, по которым софт будет попадать в санкционный список.

Как это будет

Директор Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности Администрации Госспецсвязи Игорь Стельник рассказал, что сейчас существует проблема, когда российские продукты выдают себя за украинские или европейские. Поэтому чрезвычайно важно четко определить критерии, по которым программное обеспечение будет попадать в санкционный список, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Отмечается, что Администрация Госспецсвязи находится на финальной стадии подготовки проекта постановления Кабмина, которое будет регламентировать создание и применение реестра запрещенного программного обеспечения.

Я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было привлечено профессиональное сообщество,

– сказал Игорь Стельник.

Как сообщило издание DOU, основанием для создания реестра является закон №4336-ІХ, подписанный Президентом Владимиром Зеленским 17 апреля. Один из его пунктов обязывает государственные органы воздерживаться от использования ПО из перечня запрещенных.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информации и киберзащиты государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры" появился еще в мае 2024 года. Но значительную огласку он получил после масштабной кибератаки России на реестры Министерства юстиции в декабре того же года. Верховная Рада приняла документ 27 марта.

Кроме реестра запрещенного ПО, в документе прописано еще несколько ключевых изменений. В частности, ожидается единая система для обмена информацией о кибератаках и реагирования на них. К ней присоединятся CERT-UA, отраслевые и региональные команды реагирования, Нацполиция, СБУ, а координировать все будет центр в составе СНБО. Также в органах власти будут работать уполномоченные по кибербезопасности, а к противодействию кибератакам будут привлекать частные компании.