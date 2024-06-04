X ввела новые правила, которые официально разрешают контент для взрослых

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, пересмотрела свои условия предоставления услуг. Теперь здесь официально разрешен обмен контентом для взрослых.

Что изменилось

Новые правила позволяют пользователям обмениваться по согласию созданными и распространяемыми изображениями обнаженной натуры или сексуального поведения взрослых при условии, что они должным образом обозначены и не отображаются на видных местах, таких как изображение профиля или баннеры.

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После того, как информация об этих изменениях начала распространяться сетью, аккаунт @Safety компании X написал на своей странице следующее сообщение:

Мы запустили политику в отношении контента для взрослых и контента с элементами насилия, чтобы внести больше ясности в наши правила и обеспечить прозрачность в их соблюдении. Эти правила заменили нашу прежнюю политику в отношении чувствительных медиа и насильственных высказываний – но то, против чего мы боремся, не изменилось.

Как было раньше?

Интересно, что X никогда не запрещал порнографию на платформе. Именно это и привлекало многочисленных авторов NSFW (Not Safe For Work) контента, особенно после введения Twitter Blue (теперь X Premium).

Этот премиум-сервис позволил создателям монетизировать свой контент подобно таким платформам, как OnlyFans.

Согласно новым правилам, пользователи, которые регулярно публикуют NSFW-контент, должны обозначать свои изображения и видео как чувствительный контент. Это касается всех форм контента для взрослых, включая с сгенерированными искусственным интеллектом, фотографическими и анимационными материалами.

Кроме того, пользователи в возрасте до 18 лет или те, кто не указал дату своего рождения, не смогут просматривать такой контент.

Правила также строго запрещают контент, который пропагандирует эксплуатацию, несогласие, объективацию, сексуализацию, причинение вреда несовершеннолетним и непристойное поведение.

, что Решение официально разрешить NSFW-контент может стать новым источником дохода для X, который после приобретения Илоном Маском потерпел спад продаж рекламы.

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В марте X объявила, что сообщества NSFW могут использовать пометку "Содержание для взрослых", чтобы предотвратить автоматическую фильтрацию сообщений.

Платформа также упомянула о планах скрывать предпочтения в профилях, ввиду опасения, что взаимодействие пользователей со взрослым или неприемлемым контентом может быть публично разоблачено.