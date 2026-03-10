Спутник NASA весом почти 600 килограммов упадет на Землю 11 марта

Американский научный спутник, который более десятилетия изучал радиационное окружение нашей планеты, готовится к возвращению домой. Специалисты прогнозируют, что этот объект массой в несколько сотен килограммов прекратит свое существование уже в ближайшее время. Хотя большая часть конструкции сгорит во время падения, некоторые элементы все же могут добраться до поверхности.

Что известно об этом спутнике?

Космический аппарат под названием Van Allen Probe A, вес которого составляет примерно 600 килограммов, должен войти в плотные слои атмосферы. Этот спутник был запущен в августе 2012 года вместе со своим близнецом, зондом Van Allen Probe B. В течение почти четырнадцати лет они работали на высокоэллиптических орбитах, приближаясь к Земле на расстояние 618 километров и удаляясь от нее на 30 415 километров. Основной целью миссии было исследование поясов Ван Аллена – зон интенсивной радиации, окружающих нашу планету, пишет Space.

Смотрите также Какие последствия нас ждут, если все спутники вдруг выйдут из строя

Активная фаза миссии завершилась еще в 2019 году, когда оба аппарата были выключены. С тех пор Van Allen Probe A оставался на орбите как космический мусор. Первоначальные расчеты указывали на то, что спутники смогут удерживаться в космосе до 2034 года.

Однако неожиданно высокая солнечная активность в последние годы внесла коррективы. Из-за солнечных вспышек атмосфера Земли чаще расширялась, что привело к усилению силы трения, которая действует на объекты на низкой околоземной орбите. Именно этот фактор ускорил падение спутника, "сократив" его пребывание в космосе на несколько лет.

Научное наследие миссии Van Allen Probes остается неоценимым. Данные, собранные за годы работы, до сих пор анализируются учеными для прогнозирования космической погоды. Это критически важно для защиты астронавтов, стабильной работы систем навигации, связи и даже энергетических сетей на Земле. Зонды помогли лучше понять динамику радиационных поясов и их влияние на современные технологии.

Когда упадет спутник?

По уточненным данным Космических сил США, вход спутника в атмосферу ожидается 10 марта около 23:45 по Гринвичу. По североамериканскому восточному времени это 19:45, а в Украине уже будет начало суток 11 марта, а именно 01:45. Возможное отклонение составляет довольно значительные 24 часа в обе стороны.

Специалисты NASA объясняют, что значительная часть аппарата просто испарится от трения о воздух, однако отдельные тугоплавкие компоненты могут выдержать этот процесс и упасть на поверхность Земли.

Есть ли опасность для людей?

Вопрос безопасности остается приоритетным, однако ученые успокаивают: вероятность того, что обломки причинят вред кому-то из людей, является чрезвычайно низкой и составляет примерно 1 к 4 200. В процентном эквиваленте этот риск оценивают в 0,02 процента.

Такой оптимизм объясняется тем, что около 70 процентов нашей планеты покрыто водой, поэтому наиболее вероятным местом "приземления" остатков спутника станет открытый океан, далеко от населенных пунктов.

Смотрите также США рассекретили уникальный спутник, которым прослушивали соперников во времена холодной войны

А что второй спутник?

Интересно, что второй спутник-близнец, Van Allen Probe B, все еще остается на орбите. Хотя на него также влияет солнечная активность, траектория его движения оказалась более устойчивой, поэтому его возвращение ожидается не ранее чем в 2030 году. А пока что мировое сообщество наблюдает за финальными минутами жизни его напарника, который завершает свой долгий путь служения науке.