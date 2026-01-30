Как работал американский "слушатель" в космосе?

Национальное разведывательное управление США (NRO) сообщило о частичном рассекречивании программы Jumpseat – системы спутников радиоэлектронной разведки, созданной для слежения за военными коммуникациями СССР. Хотя само название Jumpseat появлялась в медиа еще в 1980-х годах, только теперь ведомство официально описало назначение, орбитальную схему и внешний вид этих аппаратов, пишет Ars Technica.

Программа стартовала в 1971 году и существовала десятилетиями. Всего было запущено восемь спутников, которые оставались на службе до 2006 года. В период их создания даже сам факт существования NRO был государственной тайной. Основной задачей Jumpseat было наблюдение за развитием наступательных и оборонительных систем потенциального противника, а также сбор радио- и электронных сигналов военного назначения.

Ключевой особенностью программы стала орбита. Спутники летали по так называемой сильно вытянутой эллиптической траектории, известной как орбита типа "Молния". В самой высокой точке – апогея – аппарат движется медленнее, поэтому долгое время находится над одним участком Земли. Для Jumpseat это означало длительное "дежурство" над Арктикой, северными районами СССР, Канадой и Гренландией. Высота апогея достигала примерно 39 тысяч километров.



Траектория спутников Jumpseat по орбите типа "Молния" / Фото NASA

Интересно, что сам Советский Союз начал использовать такую орбиту еще раньше, размещая на ней спутники связи и раннего предупреждения. Американская программа фактически стала ответом на этот подход.

Перехваченные данные поступали в Министерство обороны США, Агентство национальной безопасности и другие структуры, привлеченных к анализу развединформации. По словам историков космической техники, Jumpseat стал технологическим прорывом для своего времени – аппараты имели сложные антенны и новаторскую конструкцию.



Спутники Jumpseat были оснащены 13-футовой антенной для перехвата иностранных радиопередач и 7-футовой антенной для передачи данных на наземные станции США / Фото National Reconnaissance Office

Спутники строила компания Hughes Aircraft. Они имели цилиндрическую форму и стабилизировались вращением. При этом на верхней платформе размещался механизм, который компенсировал это вращение и позволял антеннам точно наводиться на источники сигналов. Согласно обнародованным материалам, диаметр основной антенны составлял около 4 метров.

Официально NRO не уточняет, какие именно сигналы перехватывал Jumpseat. В то же время независимые исследователи предполагают, что кроме радио- и радарных сигналов, спутники могли иметь инфракрасные сенсоры для наблюдения за ракетными испытаниями и для раннего обнаружения возможного пуска межконтинентальных ракет.

Декласификация программы состоялась в конце 2025 года. Руководство NRO подчеркнуло, что обнародование ограниченной информации не угрожает современным системам, тем более что сегодня даже коммерческие компании обладают спутниками радиоэлектронной разведки с возможностями, которые превышают уровень Jumpseat.



Спутник Jumpseat перед запуском / Фото National Reconnaissance Office

Запуски осуществлялись с базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракет Titan IIIB, отмечает отчет NRO. По массе эти аппараты были относительно компактными – от полтонны до одной тонны. Несмотря на это, Jumpseat заложил основу для следующих программ США в сфере высокоорбитальной разведки, в частности для более современных систем, детали которых до сих пор остаются засекреченными.

Раскрытие информации о Jumpseat логично продолжает серию декласификаций времен холодной войны – после программ Corona, Gambit, Hexagon и морской системы Parcae.