Полезные чат-боты в Viber, которые помогут во время войны

Популярный мессенджер Viber подготовил актуальную подборку полезных чат-ботов, которые пригодятся каждому украинцу. Здесь все, что может пригодиться: актуальная информация и полезные советы.

Viber поделился с 24 каналом списком полезных чат-ботов, который мы рекомендуем сохранить и добавить в мессенджере.

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Бот создан крупнейшим украинским сайтом-агрегатором вакансий. Сейчас многие украинцы ищут работу. Использование ботом значительно сократит время поиска нужных вакансий и поможет отслеживать появление новых предложений в крупнейших городах Украины.

Этот бот поможет подготовиться к чрезвычайным ситуациям и предложит порядок действий в опасных условиях. Он содержит инструкции по обращению в плену и во время оккупации, подготовки к ядерной или химической атаке. Также бот предоставит рекомендации по повышению уровня кибербезопасности, проведению эвакуации и путей помощи ВСУ.

Если вы нуждаетесь в какой-либо помощи, этот чат-бот может пригодиться. Он позволяет сформировать запрос на транспорт, пищевые продукты, медикаменты, жилье, амуницию и многое другое. Кроме того, через бота можно оказывать помощь в пределах своей локации и возможностей.

Бот для украинцев, находящихся за границей. Он проинформирует о социальном обеспечении, медицинской помощи, визовых условиях и многих других вопросах, которые волнуют переселенцев. Кроме ЕС, куда выехало больше беженцев из Украины, материалы охватывают ряд других стран, например, Грузию, Израиль, Канаду, Мексику, Турцию и т.д.

Этот виртуальный помощник создан фармацевтическими учреждениями для поиска лекарств и их аналогов, заказа доставки, получения консультаций врачей, рецептов и других услуг.

Сервис мониторинга информации в реестрах – по судебным решениям, паспортным данным, штрафам, долгам, для проверки авто, ФЛП, юристов и т.д. Помогает в делопроизводстве и позволяет избежать мошенничества при заключении сделок.

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Бот позволяет оплачивать счета за электричество, информирует о возможных отключениях электроэнергии, а также помогает разобраться с помощью чего его экономить.