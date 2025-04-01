SpaceX впервые показала видео полярного региона Земли с корабля Dragon

SpaceX обнародовала первое в истории видео полярного региона Земли, снятое с борта космического корабля Crew Dragon Resilience. Он отправился в историческое путешествие вокруг полюсов Земли в рамках миссии Fram2.

Уникальные кадры были сняты во время полета корабля на полярной орбите. Это стало историческим достижением для пилотируемых миссий, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Илон Маск организовал тайную схему для китайцев, которые хотят купить акции SpaceX

Экипаж, в который входят астронавты из Мальты, Норвегии, Германии и Австралии, наблюдает за самыми отдаленными уголками планеты, открывая новые возможности для исследований.

Миссия Fram2 стартовала 31 марта и продлится от трех до пяти дней. Это шестой коммерческий полет SpaceX, а также первый в истории, охватывающий оба полюса Земли.

Уникальная миссия SpaceX имеет целью провести уникальные научные исследования на полярной орбите Земли. Экипаж выполняет 22 эксперименты, в частности первую попытку выращивания грибов в космосе и получения рентгеновских снимков человеческого тела в невесомости. Также будет изучаться влияние микрогравитации на опорно-двигательную систему и адаптация организма к условиям космоса.