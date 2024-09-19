Обломки и внутренности подводной лодки Titan впервые показали на качественном видео со дна океана

Ранее береговая охрана США обнародовала первые фотокадры после крушения подводной лодки "Титан" компании OceanGate, которая взорвалась в июне прошлого года, в результате чего погибли все пятеро пассажиров, находившихся на борту. Теперь в сети появилось высококачественное видео, снятое, предположительно, подводным дроном.

Первое качественное видео

Стоит отметить, что мы уже видели некоторую видеосъемку еще в 2023 году, но тогда это были просто кадры под водой, которые показывали процесс поиска, на тот момент еще безрезультатный. Запись, которую обнародовали теперь, вышел на публику впервые.

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На новых кадрах видно, как дистанционно управляемое транспортное средство береговой охраны приближается к белому хвостовому конусу подводной лодки, обнаруживая значительные повреждения: корпус треснул, разойдясь по центральному шву, провода и трубки разбросаны по дну океана.

Хвостовой конус подводного аппарата Titan лежит на дне океана: видео

Напомним, в этот понедельник начались двухнедельные слушания, во время которых официальные лица раскрыли новые мрачные подробности катастрофы. Сейчас, примерно через 15 месяцев после того, как пять пассажиров "Титана" были объявлены умершими, общественность смогла увидеть обломки подводной лодки на глубине многих километров под поверхностью.

Береговая охрана США сообщила, что обнаружила шокирующее количество проблем с OceanGate, включая 70 неполадок в оборудовании и еще 22 проблемы дополнительно в различных сферах. Эксперты указали на ряд причин, которые могли привести к взрыву подводной лодки – от просроченного углеродного волокна до необычной таблеткообразной формы его корпуса.

Генеральный директор игнорировал проблемы

На самом деле расследование еще не закончено, поэтому новые разоблачения продолжают поступать. Например, тот факт, что бывший генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, который погиб на борту "Титана", также разбил предшественника "Титана", который получил название "Циклоп-1", в 2016 году, исследуя обломки корабля, затонувшего в 1956 году у побережья штата Массачусетс. Хотя тогда обошлось без жертв, Раш проигнорировал предупреждения о недостатках его конструкции и проблемах безопасности и даже угрожал подать в суд на тех, кто хотел высказаться.

Согласно показаниям бывшего директора по морским операциям OceanGate Дэвида Лохриджа, который сопровождал умершего генерального директора в путешествии 2016 года, Раш случайно погнул опорные полозья подводной лодки после того, как неправильно отделился от своего носителя. Он даже въехал в дно океана, в результате чего полозья застряли под металлической панелью.

Что еще хуже, из-за неосторожности Раша "Циклоп-1" застрял под обломками, которые он исследовал. Как сообщается, Раш сказал Лохриджу и другим пассажирам на борту подводной лодки, что они застряли, и позвал на помощь. Экипаж успешно вытащили.

После этой миссии отношения Раша и Лохриджа резко ухудшились, и глава компании быстро уволил своего помощника.