Власти США модифицировали видео по делу Эпштейна и подали его, как важное доказательство

В Соединенных Штатах продолжается расследование громкого дела в отношении Джефри Эпштейна. Недавно обнародованное видео с камеры наблюдения возле его камеры в тюрьме вызвало больше вопросов, чем дало ответов. Американский Департамент юстиции назвал запись "сырой" (RAW), но анализ метаданных показывает, что файл модифицировали.

Видео продолжительностью более 11 часов, опубликованное Департаментом юстиции США (DOJ), должно было бы окончательно развеять теории заговора вокруг смерти Джеффри Эпштейна в тюрьме Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке, однако вызвало еще больше вопросов и подозрений, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wired.

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Запись, которая была представлена американскому обществу, охватывает период с 20:00 9 августа 2019 года до примерно 7:00 следующего утра, когда Эпштейна нашли мертвым. На кадрах видно коридор возле камеры, но нет прямых изображений дверей или внутреннего пространства камеры. DOJ утверждает, что видео подтверждает отсутствие посторонних лиц в зоне камеры Эпштейна в это время, что доказывает одно из предположений следствия о его самоубийстве.

Однако анализ метаданных, проведенный изданием WIRED и независимыми экспертами, обнаружил, что файл, вероятно, был обработан с помощью программы Adobe Premiere Pro. Метаданные указывают на то, что видео состоит по крайней мере из двух отдельных клипов, а файл сохранялся несколько раз в течение 23 минут 23 мая 2025 года перед загрузкой на сайт DOJ.

Метаданные – это информация о файле, которая включает дату создания, изменения, программное обеспечение, использованное для обработки, и другие технические детали. В криминалистике они помогают установить подлинность доказательств. Цепочка хранения доказательств – это процедура документирования всех этапов работы с доказательствами, чтобы гарантировать их неприкосновенность. Любое нарушение этой цепочки может сделать доказательства непригодными для суда.

Это как минимум противоречит заявлению о "сырости" файла (имеется в виду его оригинальное происхождение из источника захвата), ведь настоящая необработанная запись должна была бы быть экспортирована непосредственно из системы тюрьмы без дополнительных изменений.

Эксперты отметили изданию WIRED, что такие метаданные подрывают доверие к цепочке хранения доказательств, что является критически важным для использования материалов в суде. По их словам, если бы это видео представили в суде, его бы отвергли требуя показать файл из оригинального источника и сделать прямой экспорт без каких-либо вмешательств.

Кроме того, в видео есть "пропавшая минута" – промежуток с 23:58:58 до 00:00:00. Генеральный прокурор США Пэм Бонди объяснила это технической особенностью системы, которая ежедневно перезагружается на одну минуту. Однако в контексте такого резонансного дела подобные пробелы только усиливают подозрения.

Видео по делу Эпштейна фейковое?

Важно заметить, что нет прямых доказательств злонамеренного редактирования видео. Изменения могли быть результатом стандартной конвертации формата для публичного доступа. Однако отсутствие четких объяснений от DOJ и использование термина "сырой" для обработанного файла вызывают недоверие. Любая необоснованная деталь в этом деле становится пищей для новых теорий заговора.

Смерть Эпштейна в 2019 году до сих пор вызывает вопросы из-за многочисленных несоответствий: неисправность камер, халатность охраны и его связи с влиятельными лицами. Видео должно было бы поставить точку в спекуляциях, но вместо этого лишь добавило новых сомнений.

Что известно о деле Джеффри Эпштейна?

Дело Джеффри Эпштейна – одна из самых резонансных криминальных историй последних десятилетий, которая активно расследовалась в США до недавнего времени. На сегодня действующая администрация США пытается оттянуть внимание общества от этого дела.

Кто такой Джеффри Эпштейн Это американский финансист и миллионер, который получил сомнительную славу из-за обвинений в сексуальных преступлениях. Он имел широкие связи среди влиятельных политиков, бизнесменов и знаменитостей.

В 2005 году Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек во Флориде. В 2008 году он заключил сделку с прокурорами, признав вину по менее тяжким обвинениям, и отбыл лишь 13 месяцев в тюрьме с возможностью выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по федеральным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На этот раз дело получило огромную огласку из-за масштаба преступлений и причастности известных лиц.

10 августа 2019 года Эпштейн был найден мертвым в своей камере в Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке. Официальная версия – самоубийство через повешение, но обстоятельства смерти вызвали многочисленные подозрения и теории заговора. Неисправность камер наблюдения, халатность охраны и другие несоответствия только усилили сомнения.

После его смерти расследования продолжились, в частности в отношении его сообщников. Одной из ключевых фигур стала Гислейн Максвелл, близкая соратница Эпштейна, которую в 2021 году осудили за содействие в вербовке и эксплуатации жертв.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн были знакомы в течение нескольких десятилетий, и их отношения вызывают вопросы в контексте уголовного дела финансиста. Трамп и Эпштейн общались в Нью-Йорке и Атлантик-Сити, посещая совместные вечеринки и мероприятия.

Их знакомство было задокументировано многочисленными фото и свидетельствами о совместных поездках. Известно, что Трамп по меньшей мере семь раз летал на частном самолете Эпштейна, который позже получил название "Lolita Express" из-за обвинений в перевозке несовершеннолетних жертв.

Сейчас имя Дональда Трампа не фигурирует ни в одном обвинительном акте по делу Эпштейна. Никаких юридических доказательств его причастности к преступлениям не представлено, хотя спекуляции в СМИ и соцсетях не утихают.