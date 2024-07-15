Настоящий стимпанк: лимузин 1931 года продают за 59 000 долларов

В США продают старинный лимузин Ford Model A 1931 года выпуска. В его дизайне легко узнается эпоха первых машин, а позади кузова еще есть большой сундук, который перекочевал туда со времен карет.

Этот коллекционный автомобиль явно приглянется тому, кто увлекается аутентичностью старых машин, или устраивает экскурсии для туристов или влюбленных пар. Но для такого экспоната понадобится просторный гараж.

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Что известно об этой машине

В объявлении указано, что некоторые части автомобиля не являются аутентичными. Прежде всего, машина в ее нынешнем состоянии составлена из двух разных Ford Model A. Предположительно, обе были не в лучшем состоянии, поэтому владельцы разобрали одну из них и поставили детали на вторую. Кроме того, все это держится на изготовленной на заказ новой раме из стальных труб.

Автомобиль также настолько длинным, что требует двух карданных валов .

. Он имеет множество полированных деталей и хромированных аксессуаров и работает в паре с трехступенчатым автоматом C6 с собственным масляным радиатором, приводится в действие с помощью напольного переключателя.

Подвеска - это неравномерные по длине А-образные рычаги и катушки спереди, а сзади еще что-то, удерживающее 9-дюймовые задние колеса.

Интересно, что и водительская кабина, и семиместный пассажирский салон оборудованы кондиционерами, а стеклянная панель разделяет их, чтобы воздух не смешивался.

Экстерьер автомобиля и его салон / Фото Craigslist

Еще одна интересная деталь заключается в том, что передняя часть автомобиля является абсолютно неприкрытой. Все, что обычно должно находиться под капотом – мотор, провода и трубки, клаксон и прочее – размещено в открытом доступе, даже не за стеклом.

Согласно объявлению, пробег составляет 6 500 миль. Мы также можем узнать об общем состоянии. На фотографиях изображен чистый и, очевидно, хорошо собранный автомобиль, который не требует ничего, кроме поворота ключа, чтобы сесть за руль.

Когда-то он был частью коллекции автомобилей Volo, о чем свидетельствует сертификат, добавлен к галерее снимков. Теперь за него просят 59 000 долларов.

Мелкие детали Ford Model A / Фото Craigslist

Автор объявления отмечает, что этот автомобиль "выиграл много шоу и является абсолютно уникальным". Судя по всему, с ним он участвовал в различных фестивалях и конкурсах.

Сейчас транспортное средство, расположено в городе Сан-Хосе, Калифорния.