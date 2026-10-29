Virgin Galactic показала новый космоплан для туристических полетов

Virgin Galactic представила свой первый космоплан нового класса Delta – Apeiron. На этой неделе аппарат перевезли под крылом самолета-носителя VMS Eve из производственного комплекса компании в Аризоне на операционную базу в Нью-Мексико. Там он будет проходить подготовку к серии испытательных полетов. Об этом пишет Gizmodo.

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Что известно о новом космоплане Apeiron?

Компания рассчитывает возобновить коммерческие полеты во втором квартале 2027 года. В настоящее время Virgin Galactic переводит более 100 владельцев билетов на начальный этап подготовки к полетам.

Apeiron должен заменить предыдущий космоплан VSS Unity, который совершил семь суборбитальных туристических полетов в 2023–2024 годах. После последнего полета в июне 2024 года компания приостановила перевозку пассажиров, чтобы сократить расходы и сосредоточиться на разработке нового аппарата.

В отличие от Unity, который вмещал четырех пассажиров, Apeiron рассчитан на шестерых. Кроме того, Virgin Galactic утверждает, что новые космопланы будут требовать меньшего объема технического обслуживания между рейсами. Согласно плану компании, аппараты класса Delta смогут совершать до восьми полетов в месяц, тогда как Unity летал примерно раз в месяц.

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Как будет проходить полет и достигнет ли он космоса?

Схема запуска Apeiron будет аналогична той, которую использовали для VSS Unity. Сначала самолет-носитель VMS Eve с космопланом под центральной частью крыла поднимется на высоту примерно 13,5 километра. Там он отсоединит аппарат, после чего тот включит ракетные двигатели.

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Космоплан должен подняться на максимальную высоту около 87 километров. Это ниже линии Кармана – условной границы космоса на высоте 100 километров, которая широко используется в международной практике.

Во время полета пассажиры смогут отстегнуть ремни и свободно перемещаться по кабине в условиях невесомости в течение трех-четырех минут. Общая продолжительность туристического рейса составит примерно 90 минут.

В настоящее время компания продает ограниченное количество билетов по цене 750 тысяч долларов за место. Это значительно дороже, чем в начале истории ее космического туризма. В 2005 году Virgin Galactic начала продавать билеты на полеты VSS Unity по цене 200 тысяч долларов. Впоследствии цена выросла до 250 тысяч долларов, а после возобновления продаж в 2021 году составила 450 тысяч. В 2024 году билет стоил уже 600 тысяч долларов, а в конце марта компания объявила о повышении цены до 750 тысяч.

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Virgin Galactic рассчитывает, что большая вместимость Apeiron и возможность чаще выполнять рейсы помогут увеличить доходы и снизить затраты на один полет.

В то же время рынок суборбитального туризма остается узким из-за высокой стоимости разработки, эксплуатации и обслуживания многоразовых космических аппаратов. В январе 2026 года Blue Origin объявила о приостановке туристических суборбитальных полетов как минимум на два года, чтобы сосредоточиться на разработке лунных посадочных модулей для программы NASA Artemis.

Несмотря на это, у Virgin Galactic по-прежнему есть очередь желающих полететь. Компания рассчитывает, что новый космоплан поможет возобновить регулярные коммерческие рейсы и сделать бизнес космического туризма более жизнеспособным.