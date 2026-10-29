Virgin Galactic показала новий космоплан для туристичних польотів

Virgin Galactic представила свій перший космоплан нового класу Delta – Apeiron. Цього тижня апарат перевезли під крилом літака-носія VMS Eve з виробничого комплексу компанії в Аризоні на операційну базу в Нью-Мексико. Там він проходитиме підготовку до серії випробувальних польотів. Про це пише Gizmodo.

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Що відомо про новий космоплан Apeiron?

Компанія розраховує відновити комерційні польоти у другому кварталі 2027 року. Наразі Virgin Galactic переводить понад 100 власників квитків на початковий етап підготовки до польотів.

Apeiron має замінити попередній космоплан VSS Unity, який здійснив сім суборбітальних туристичних польотів у 2023–2024 роках. Після останнього польоту в червні 2024 року компанія призупинила перевезення пасажирів, щоб скоротити витрати та зосередитися на розробці нового апарата.

На відміну від Unity, який вміщував чотирьох пасажирів, Apeiron розрахований на шістьох. Крім того, Virgin Galactic стверджує, що нові космоплани потребуватимуть менше технічного обслуговування між рейсами. За планом компанії, апарати класу Delta зможуть виконувати до восьми польотів на місяць, тоді як Unity літав приблизно раз на місяць.

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Як відбуватиметься політ і чи досягне він космосу?

Схема запуску Apeiron буде подібною до тієї, яку використовували для VSS Unity. Спочатку літак-носій VMS Eve з космопланом під центральною частиною крила підніметься на висоту приблизно 13,5 кілометра. Там він від'єднає апарат, після чого той увімкне ракетні двигуни.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Космоплан має підійматися на максимальну висоту близько 87 кілометрів. Це нижче за лінію Кармана – умовну межу космосу на висоті 100 кілометрів, яку широко використовують у міжнародній практиці.

Під час польоту пасажири зможуть відстебнути ремені та вільно переміщатися кабіною в умовах невагомості протягом трьох-чотирьох хвилин. Загальна тривалість туристичного рейсу становитиме приблизно 90 хвилин.

Наразі компанія продає обмежену кількість квитків за 750 тисяч доларів за місце. Це значно дорожче, ніж на початку історії її космічного туризму. У 2005 році Virgin Galactic почала продавати квитки на польоти VSS Unity за 200 тисяч доларів. Згодом ціна зросла до 250 тисяч доларів, а після відновлення продажів у 2021 році становила 450 тисяч. У 2024 році квиток коштував уже 600 тисяч доларів, а наприкінці березня компанія оголосила про підвищення ціни до 750 тисяч.

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Virgin Galactic розраховує, що більша місткість Apeiron і можливість частіше виконувати рейси допоможуть збільшити доходи та знизити витрати на один політ.

Водночас ринок суборбітального туризму залишається вузьким через високу вартість розробки, експлуатації та обслуговування багаторазових космічних апаратів. У січні 2026 року Blue Origin оголосила про призупинення туристичних суборбітальних польотів щонайменше на два роки, щоб зосередитися на розробці місячних посадкових модулів для програми NASA Artemis.

Попри це, у Virgin Galactic залишається черга охочих полетіти. Компанія розраховує, що новий космоплан допоможе відновити регулярні комерційні рейси та зробити бізнес космічного туризму більш життєздатним.