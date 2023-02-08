Первый космический старт Virgin Orbit из Великобритании провалился из-за фильтра за 100 долларов

Первый орбитальный старт ракеты Virgin Orbit LauncherOne с территории Великобритании должен был стать важной вехой для компании и региона, но закончился крахом. Теперь компания выяснила, что неудача случилась, вероятно, из-за неисправности только одного компонента стоимостью всего около 100 долларов.

Как заявил глава Virgin Orbit Дэн Харт во время мероприятия SmallSat Symposium в Калифорнии, пока есть доказательства того, что причиной падения ракеты стало самопроизвольное смещение фильтра в двигателе второй ступени носителя.

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Первый пуск из Великобритании

Историческая миссия Start Me Up стартовала из космопорта в Корнуолле в первой половине января 2023 года и поначалу ничто не предвещало неприятностей. Ракета LauncherOne отделилась от самолета-носителя, и компания успела сообщить об обособлении первой ступени, после чего полет пошел не по плану. Вскоре стало ясно, что ракета не достигла орбиты, как планировалось.

По словам представителя компании, со второй ступенькой произошла некая аномалия, которая привела к преждевременному отключению двигателей. После этого компоненты ракеты и груз упали на Землю в заранее одобренном "безопасном коридоре", ракета даже не достигла околоземной орбиты.

Что потеряли во время аварии

Ракета LauncherOne несла спутники семи клиентов, включая разработки правительственных ведомств. Один из аппаратов на борту был общим проектом британских и американских военных – CIRCE (Coordinated Ionospheric Reconstruction CubeSat Experiment). В Virgin Orbit пообещали провести тщательное расследование причины поломки. Впрочем, компания не намерена ждать его окончательных результатов и готовится провести повторный пуск из Великобритании позже в текущем году.

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Расследование продолжается. Об этом сообщил Харт во время калифорнийского саммита. Впрочем, он выразил уверенность в точности результатов предварительного расследования – фильтр был точно на месте, когда заработал двигатель второй степени, что означает, что он сместился со своего места уже в полете. Он также заявил, что Virgin Orbit больше не намерена использовать эту деталь и сейчас ищет возможные альтернативы.